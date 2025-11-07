Čak 25 godina prije dijagnoze može se vidjeti ko ima rizik od demencije

Novo istraživanje pokazuje da ljudi sa lošim zdravljem srca u srednjim godinama imaju znatno veći rizik da kasnije u životu razviju demenciju.

Studija sprovedena na više od 6.000 ispitanika otkrila je da su oni koji su kasnije oboljeli od demencije imali povišene nivoe proteina troponina - pokazatelja oštećenja srčanog mišića - čak 25 godina prije nego što su se pojavili prvi simptomi bolesti.

Ispitanici sa visokim troponinom na početku istraživanja imali su čak 38 odsto veću vjerovatnoću da će razviti demenciju.

Profesor Erik Bruner, stručnjak za epidemiologiju i zdravlje sa Univerzitetskog koledža u Londonu, objasnio je:

"Promjene na mozgu kod osoba sa demencijom nastaju polako, decenijama prije nego što se simptomi pojave. Kontrola faktora rizika koji su zajednički za srčane bolesti, moždani udar i demenciju, poput visokog krvnog pritiska, može usporiti ili čak sprečiti njihov razvoj."

Zašto je troponin važan pokazatelj?

Troponin je protein koji ljekari najčešće provjeravaju kada sumnjaju na srčani udar, ali povišeni nivoi bez prisustva simptoma mogu ukazivati na trajno oštećenje srčanog mišića ili probleme u njegovom radu. To može imati lančani efekat – narušiti zdravlje krvnih sudova i smanjiti dotok krvi u mozak.

Učesnici u istraživanju, poznatom kao "Whitehall II", praćeni su u prosjeku 25 godina, a tokom tog perioda kod 695 osoba razvila se demencija, prenosi "Express".

Profesor Bruner je dodao:

"Sada je potrebno sprovesti dodatne studije kako bismo utvrdili koliko tačno troponin u krvi može da predvidi rizik od demencije. Naši rezultati ukazuju da bi troponin mogao postati važan dio procene rizika za ovu bolest."

Srce i mozak su nerazdvojni

Profesor Brajan Vilijams, glavni naučni i medicinski savetnik Britanske fondacije za srce, istakao je:

"Ova studija nas podsjeća da su zdravlje srca i mozga nerazdvojno povezani. Kada brinemo o srcu, istovremeno dajemo svom mozgu najbolju šansu da lijepo stari. To znači da treba da držimo krvni pritisak pod kontrolom, pazimo na nivo holesterola, budemo fizički aktivni, održavamo zdravu tjelesnu težinu i ne pušimo."

On je dodao i da Britanska fondacija za srce ulaže 10 miliona funti u Centar za istraživanje vaskularne demencije, u saradnji sa Britanskim institutom za istraživanje demencije, kako bi se pronašli bolji načini za prevenciju i liječenje ove razorne bolesti.

Nalazi istraživanja objavljeni su u časopisu European Heart Journal.

Savjeti za dugovječnost mozga i srca:

-Redovno kontrolišite krvni pritisak i nivo holesterola.

-Vježbajte najmanje 30 minuta dnevno.

-Održavajte zdravu tjelesnu težinu.

-Prestanite sa pušenjem.

-Brinite o mentalnom zdravlju, stres takođe šteti i srcu i mozgu.

(telegraf)