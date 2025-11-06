Ksenofobični ispad: Nijemac uhapšen nakon što je vrijeđao radnika iz BiH

Nijemac (59) uhapšen je u Zauerlahu nakon ksenofobičnog ispada zbog kojeg je morala da interveniše i policija, saopštila je policijska uprava u Minhenu.

Kako prenose njemački mediji, ovaj 59-godišnji muškarac ušao je u prodavnicu u Zauerlahu gd‌je mu je još ranije bio zabranjen ulaz zbog prijašnjih incidenata.

Nakon što ga je 41-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine upozorio da mora da napusti objekat, on je počeo da ga vrijeđa, upućujući mu ksenofobične opaske.

Prema saopštenju policijske uprave, ovaj Nijemac, iz okruga Minhen, ušao je u prodavnicu iako mu je prethodno zabranjen ulazak u istu. Takođe, navodi se da je radnik iz BiH krajnje uljudno i kulturno zamolio Nijemca da napusti prodavnicu.

Međutim, to je izazvalo bijes Nijemca i on je počeo da vrijeđa radnika, i to u više navrata. Zaposleni je pozvao policiju, koja je odmah izašla na teren i u neposrednoj blizini prodavnice pronašla Nijemca, kojeg je odmah privela.

Protiv njega će biti podnesene prijave za vrijeđanje i kršenje zabrane ulaska. Pušten je nakon policijske obrade, a dalju istragu incidenta preuzelo je kriminalističko od‌jeljenje policije Minhena, prenose Nezavisne.