Tinejdžer ubio gradonačelnika, likvidiran na licu mjesta

06.11.2025

22:50

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста
Foto: cottonbro studio/Pexels

Sedamnaestogodišnji tinejdžer identifikovan je kao počinilac smrtonosne pucnjave u kojoj je ubijen Karlos Alberto Manzo Rodrigez, gradonačelnik grada Uruapana, tokom javnog događaja u zapadnoj meksičkoj državi Mičoakan prošlog vikenda, saopštio je danas državni tužilac.

Forenzički testovi potvrdili su da je počinilac tinejdžer Viktor Manuel Ubaldo, koga su kasnije likvidirale bezbjednosne snage na licu mjesta u pokušaju da zaštite Manca.

Ubalda su u srijedu identifikovali članovi porodice, prenosi Rojters.

Tužilaštvo u Mičoakanu je saopštilo da su u incident bili uključeni i drugi pojedinci.

- Važno je ponovo naglasiti da su forenzička ispitivanja koja su obavljena na telu Viktora Manuela, naročito test na natrijum-rodizonat, bila pozitivna, što potvrđuje pretpostavku o materijalnoj odgovornosti - rekao je tužilac Karlos Tores, dodajući da je ubistvo vjerovatno povezano sa organizovanim kriminalnim grupama.

судница

Svijet

Ubio supružnike, pa njihovu djecu odveo na večeru: Sada mu je izrečena presuda

Tores je napomenuo da su isti testovi pokazali da je mladić često konzumirao metamfetamin.

Njegovi rođaci su potvrdili da je Ubaldo napustio dom nedjelju dana prije napada.

Stručnjaci su za Rojters rekli da kriminalne grupe u Meksiku sve češće obučavaju i koriste maloljetnike za izvršenje krivičnih djela, obično žrtve porodičnog nasilja i zanemarivanja.

