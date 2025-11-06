Ubio supružnike, pa njihovu djecu odveo na večeru: Sada mu je izrečena presuda

Derek Martin (67) proglašen je krivim za ubistvo Džoša i Klo Bašford u Njuhevenu u junu 2023. godine, a snimak s policijske kamere zabilježio je trenutak kada je ušetao u stanicu i priznao - Ubio sam dvoje ljudi, piše Bi-bi-si.

Martin je osuđen na doživotni zatvor i moraće da odsluži najmanje 29 godina prije nego što može da zatraži uslovnu slobodu.

Prema detaljima iznesenim na sudu, Martin je Klo Bašford prvo udario čekićem, a zatim je izbo nožem. Kada se njen suprug Džoš vratio kući, Martin ga je napao na spratu, zadao mu više ubodnih rana i na kraju ga zadavio.

Na dan svirepog zločina Martin je pomogao paru da odvedu decu u školu i kupio Klo doručak. Kasnije, dok je čistio prozore, izbila je svađa oko novca tokom koje je, kako je rekao policiji, "jednostavno poludio".

Nakon što je počinio dvostruko ubistvo, Martin je otišao po djecu u školu i odvezao ih na večeru. Tek nakon toga predao se policiji. Na sudu je potvrđeno da je Martin bio u braku s majkom ubijene puno prije njenog rođenja. Posljednjih godina oni su postali bliski, a on ju je smatrao pokćerkom. Često je pomagao porodici, vozio je djecu u školu i obavljao kućne poslove.

Nakon izricanja presude, najstariji sin para, Bruklin Bašford (18), izjavio je kako je presuda donijela olakšanje:

"Svi smo ovo čekali dvije i po godine, tako da je ovo samo olakšanje. Samo želimo da sve bude gotovo, to je kao zatvoreno poglavlje. Sve je gotovo, napokon možemo da krenemo dalje".

Tužilaštvo je navelo da je Martin u vrijeme ubistva bio u dugu od 8.000 funti, uglavnom zbog kockanja. Klo Bašford je trebalo da ga plaća mjesečno za pomoć u kući. Iako nije bio nasilnik, Martin je patio od depresije i anksioznosti. Psihijatrijska vještačenja nisu sa sigurnošću utvrdila njegovu smanjenu uračunljivost, piše Telegraf.