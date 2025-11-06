Vozač iz BiH teško povrijeđen u jezivom udesu

06.11.2025
22:10
Komentari:0
Državljanin Bosne i Hercegovine povrijeđen je u udesu do kojeg je došlo jutros na auto-putu kod austrijskog Špilfilda kada je kombijem podletio pod kamion.
Kako prenose mediji, 45-godišnji državljanin BiH je jutros oko 10:15 kombijem vozio ka jugu kada se iznenada sudario sa kamionom sa poluprikolicom.
Kombi je bio oštećen do neprepoznatljivosti i odmah su pozvani vatrogasci jer se vjerovalo da je vozač zarobljen u vozilu. Međutim, vozač se uspio sam osloboditi, ali je u udesu zadobio teže povrede.
Njegov kombi je skoro potpuno uništen.
Region
Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen
Prema izvještaju iz Hitne pomoći, on je u sudaru zadobio višestruke povreda glave. Nakon početne pomoći vatrogasaca, muškarac je zbrinut na licu mjesta, ali s obzirom na stepen povreda, transportovan je u bolnicu
Vozač kamiona je nepovrijeđen u ovoj saobraćajnoj nezgodi. Vatrogasne službe Špilfelda i Gersdorfa su na lice mjesta izašle sa ukupno 15 pripadnika, gdje su lokalizovale prosutu tečnost i očistile put od krhotina. Nakon dva sata zastoja, saobraćaj je normalizovan. Tokom operacije, spasavanja, saobraćaj je bio preusmjeren preko autoputa B 76, prenose Nezavisne.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
10
23
08
23
05
22
54
22
50
Trenutno na programu