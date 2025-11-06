Radnik u Njemačkoj dobio otkaz zbog predugih pauza za toalet

06.11.2025
19:44
Komentari:0
Jedan njemački radnik dobio je otkaz zbog predugog boravka u toaletu tokom radnog vremena.
Prema pisanju švajcarskog lista Blick, njemački radnik izgubio je posao jer je više puta proveo više od 40 minuta u toaletu.
Otkazno pismo poslodavaca trenutno kruži društvenim mrežama.
U njemu se navodi da je radnik proveo 42, 46 i 48 minuta u toaletu tri odvojena dana u septembru.
"Uprkos prethodnim upozorenjima, bilo je ponovljenih slučajeva neprimjereno dugih pauza za korištenje toaleta tokom radnog vremena", navodi se još u otkaznom pismu, prenosi Blick.
