Radnik u Njemačkoj dobio otkaz zbog predugih pauza za toalet

06.11.2025

19:44

Радник у Њемачкој добио отказ због предугих пауза за тоалет

Jedan njemački radnik dobio je otkaz zbog predugog boravka u toaletu tokom radnog vremena.

Prema pisanju švajcarskog lista Blick, njemački radnik izgubio je posao jer je više puta proveo više od 40 minuta u toaletu.

Otkazno pismo poslodavaca trenutno kruži društvenim mrežama.

U njemu se navodi da je radnik proveo 42, 46 i 48 minuta u toaletu tri odvojena dana u septembru.

"Uprkos prethodnim upozorenjima, bilo je ponovljenih slučajeva neprimjereno dugih pauza za korištenje toaleta tokom radnog vremena", navodi se još u otkaznom pismu, prenosi Blick.

