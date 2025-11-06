Širom njemačkog grada iscrtani kukasti krstovi ljudskom krvlju

06.11.2025
Brojni kukasti krstovi svastike oslikane ljudskom krvlju pronađene su na desetinama vozila i zgrada u gradu Hanau u centralnoj Njemačkoj, istočno od Frankfurta, saopšteno je iz policije.
Vlasti su uhapsile rumunskog državljanina nakon što je nacistički simbol otkriven na desetinama automobila, poštanskih sandučića i fasada zgrada.
Jedan mještanin prijavio je crvenu svastiku na haubi svog automobila u gradskom okrugu Lamboj. Policija je kasnije otkrila slične oznake na gotovo 50 automobila, kao i na nekoliko poštanskih sandučića i fasada kuća u pet ulica.
Portparol policije Tomas Lajpold rekao je da je forenzički test potvrdio da je crvena supstanca ljudska krv, uz napomenu da je količina pronađene krvi ograničena i da nije dovoljna da se posumnja da je osoba izgubila život.
Kasnije su vlasti saopštile da je uhapšen 31-godišnji muškarac, navodeći da je imao 1,2 promila alkohola u krvi, što ukazuje na umjerenu intoksikaciju.
Policija je saopštila da je isključila politički motiv iza čina i vjeruje da su postupci osumnjičenog bili reakcija na incident na radnom mjestu. Muškarac je odveden u psihijatrijsku bolnicu.
Prikazivanje nacističkih simbola, uključujući svastiku, nezakonito je u Njemačkoj i može dovesti do zatvorske kazne do tri godine ili novčane kazne.
Policija je saopštila da trenutno slučaj tretira kao oštećenje imovine i korišćenje simbola neustavnih organizacija.
Gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski osudio je ovaj čin, opisujući ga kao uvredu pristojnosti i čovječnosti.
