Logo

Širom njemačkog grada iscrtani kukasti krstovi ljudskom krvlju

06.11.2025

19:11

Komentari:

0
Широм њемачког града исцртани кукасти крстови људском крвљу
Foto: Pixabay

Brojni kukasti krstovi svastike oslikane ljudskom krvlju pronađene su na desetinama vozila i zgrada u gradu Hanau u centralnoj Njemačkoj, istočno od Frankfurta, saopšteno je iz policije.

Vlasti su uhapsile rumunskog državljanina nakon što je nacistički simbol otkriven na desetinama automobila, poštanskih sandučića i fasada zgrada.

Jedan mještanin prijavio je crvenu svastiku na haubi svog automobila u gradskom okrugu Lamboj. Policija je kasnije otkrila slične oznake na gotovo 50 automobila, kao i na nekoliko poštanskih sandučića i fasada kuća u pet ulica.

Portparol policije Tomas Lajpold rekao je da je forenzički test potvrdio da je crvena supstanca ljudska krv, uz napomenu da je količina pronađene krvi ograničena i da nije dovoljna da se posumnja da je osoba izgubila život.

Kasnije su vlasti saopštile da je uhapšen 31-godišnji muškarac, navodeći da je imao 1,2 promila alkohola u krvi, što ukazuje na umjerenu intoksikaciju.

Policija je saopštila da je isključila politički motiv iza čina i vjeruje da su postupci osumnjičenog bili reakcija na incident na radnom mjestu. Muškarac je odveden u psihijatrijsku bolnicu.

Prikazivanje nacističkih simbola, uključujući svastiku, nezakonito je u Njemačkoj i može dovesti do zatvorske kazne do tri godine ili novčane kazne.

ХЕ Дабар

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske u obilasku dovodnog tunela za HE Dabar

Policija je saopštila da trenutno slučaj tretira kao oštećenje imovine i korišćenje simbola neustavnih organizacija.

Gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski osudio je ovaj čin, opisujući ga kao uvredu pristojnosti i čovječnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

krstovi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

Svijet

Holandska policija zaplijenila više od tri tone kokaina

2 h

0
Снажан земљотрес погодио Турску

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Tursku

2 h

0
Путин подржао забрану вејпова

Svijet

Putin podržao zabranu vejpova

2 h

0
Правио базен у дворишту и пронашао злато

Svijet

Pravio bazen u dvorištu i pronašao zlato

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

03

Jeziv sudar kod Bijeljine: Traktor prepolovljen

19

53

Roditelji-njegovatelji se okupili ispred NSRS

19

44

Radnik u Njemačkoj dobio otkaz zbog predugih pauza za toalet

19

41

Pola vijeka Univerziteta u znaku sjećanja na heroje studentske brigade

19

39

Orban: Ulog visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner