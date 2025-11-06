Logo

Putin podržao zabranu vejpova

Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozitivno se izjasnio o ideji potpune zabrane prodaje vejpova u zemlji. On je naglasio da je važno ne samo zabraniti prodaju takvih proizvoda, već i sprovoditi edukativni rad među mladima.

„Evo, Dmitrij Nikolajevič Černjišenko, potpredsjednik Vlade Rusije klima glavom. Naša vlada podržava to“, rekao je Putin tokom posjete sportskom centru u Samari.

U avgustu je gubernator Nižnjegorodske oblasti, Gleb Nikitin, predložio Putinu da se uvede potpuna zabrana vejpova i da se pokrene pilot-projekat za realizaciju ove inicijative u regionu. Predsjednik je podržao ovaj prijedlog.

Trenutno u zemlji važi djelimična zabrana prodaje vejpova: zabranjena je prodaja maloqetnicima, prodaja ispod minimalne cijene i prodaja van specijalizovanih prodavnica (npr. preko interneta), piše Sputnik.

