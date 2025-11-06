Logo

Čovjek za dlaku izbjegao smrt: Piton dug 6 m povukao ga sa čamca i obmotao mu se oko vrata

06.11.2025

14:26

Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата
Foto: msn.com/screenshot

Pravi horor desio se na rijeci u Indoneziji kada je turistički vodič Heru za dlaku je izbjegao smrt. Piton dug šest metara povukao je ga sa čamca i obmotao mu se oko vrata.

Heru, inače iskusan hvatač zmija, primijetio je džinovsku zmiju uz obalu rijeke na ostrvu Borneo i pokušao da je uhvati za glavu. U sljedećem trenutku, piton ga je povukao pod vodu, dok su užasnuti saputnici sve gledali iz čamca.

Na snimku koji ledi krv u žilama vidi se kako Heru izranja i panično drži zmiju za glavu da ga ne ujede, dok mu se piton obmotava oko tijela i vrata.

Srbija

Uhvaćena zmija u dvorištu osnovne škole

Ekipa iz čamca, koja se u početku smijala, odmah je skočila da pomogne. Dvojica muškaraca su jedva uspjela da oslobode vodiča – jedan je držao zmijinu glavu, drugi rep.

Na kraju su uhvatili pitona, fotografisali se s njim, a zatim ga pustili nazad u prirodu, nepovrijeđenog.

Dramatičan snimak pogledajte OVDJE.

Svjedok događaja, Mohamed Alisa, rekao je da je to bio „najveći i najjači piton koji su ikada vidjeli“ i dodao da im je pravilo da ne povrijede živa bića.

Heru je prošao bez povreda, ali će ovu avanturu sigurno pamtiti cijeli život.

Gradovi i opštine

Neobičan hobi djevojke iz Gradiške: Golim rukama hvata zmije

Na Borneu žive brojne vrste pitona, među njima i mrežasti piton – najduža zmija na svijetu, koja može dostići i 10 metara. Ove zmije nisu otrovne, već plijen hvataju tako što ga ugrizu i uguše obmotavanjem tijela.

Poznato je da pitoni mogu progutati i plijen veći od sebe, pa čak i domaće životinje, a u rijetkim slučajevima i ljude.

Tokom sušnog perioda, kada im se stanište poremeti, često zalutaju u naseljena mjesta i kanalizaciju, u potrazi za hranom, piše Dejlimejl.

