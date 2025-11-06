Logo

Tramp bijesan: Vidjećemo kako će komunista da vodi Njujork

Izvor:

B92

06.11.2025

14:17

Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк
Foto: Tanjug/AP

Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da je spreman da sarađuje sa novoizabranim gradonačelnikom Njujorka, Zohranom Mamdanijem, ali je istovremeno naglasio da će Mamdani morati da pokaže "puno poštovanje" prema Vašingtonu ako želi da ostvari uspeh.

Ove izjave Tramp je dao nakon što je Mamdani predstavio članove svog tima, nedugo poslije istorijskog izbora na kojem je postao prvi muslimanski i južnoazijski gradonačelnik najvećeg grada u Sjedinjenim Državama.

Reagujući na Mamdanijeve izjave iz izborne noći, u kojima je obećao da će se suprotstaviti Trampu, američki predsjednik je ocijenio te komentare kao "opasne".

"On mora da pokaže malo poštovanja prema Vašingtonu, jer ako to ne uradi, nema šanse da uspje. I ja želim da on uspje. Želim da grad uspje", dodao je Tramp, brzo pojašnjavajući da želi da Njujork uspje, a ne nužno sam Mamdani.

Tramp je, ranije u srijedu, sugerisao da će njegova administracija pomoći novom gradonačelniku iako ga je nazvao "komunistom“.

"Komunisti, marksisti i globalisti su imali svoju priliku i donijeli su samo katastrofu. Sada da vidimo kako će jedan komunista voditi Njujork. Vidjećemo kako će to ispasti", rekao je Tramp na skupu Američkog poslovnog foruma u Miamiju na Floridi.

Odbacio etiketu

Mamdani, čiji program uključuje besplatnu univerzalnu brigu o djeci, besplatan javni prevoz autobusima i državne prehrambene prodavnice, odbacio je etiketu komuniste, opisujući sebe kao demokratskog socijalistu.

