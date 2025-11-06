Trampova tri scenarija za Madura i Venecuelu

Administracija Donalda Trampa razvila je niz opcija za vojnu akciju u Venecueli, uključujući direktne napade na vojne jedinice koje štite predsjednika Nikolasa Madura i poteze za preuzimanje kontrole nad naftnim poljima zemlje, navodi više američkih zvaničnika.

"Njujork tajms" objavio je ova saznanja, dodavši da predsjednik Tramp još nije donio odluku o tome da li će nastaviti sa planovima, ali i da se nalazi pod pritiskom visokih savjetnika koji se zalažu za jednu od najagresivnijih opcija – svrgavanje Madura s vlasti.

Saradnici od Ministarstva pravde traže dodatna pravna uputstva kako bi opravdali najagresivnije moguće namjere, ali će predsjednik imati još neko vrijeme da odluči.

Konačnu odluku, piše američki list, vjerovatno neće morati da donese barem dok nosač aviona "Džerald Ford", najveći i najnoviji američki nosač, ne stigne u Karibe sredinom ovog mjeseca. Brod prevozi oko 5.000 mornara i više od 75 borbenih, izviđačkih i podržnih aviona, uključujući lovce F/A-18.

Od kraja avgusta došlo je do stalnog povećanja prisustva američkih trupa u regionu. Čak i prije nego što nosač stigne, u Karipskom moru se nalazi oko 10.000 američkih vojnika – otprilike polovina na ratnim brodovima, a polovina u bazama u Portoriku.

Pentagon je posljednjih nedelja takođe poslao bombardere B-52 i B-1 iz baza u Luizijani i Teksasu da lete u misijama duž obale Venecuele, u onome što vojni zvaničnici nazivaju demonstracijom sile. B-52 može da nosi desetine precizno navođenih bombi, a B-1 više od 30 tona naoružanja – što je najveći nenuklearni kapacitet bilo kog aviona u arsenalu američkog vazduhoplovstva.

Elitni 160. puk za specijalne avijacione operacije američke vojske, koji je sprovodio helikopterske misije u Avganistanu, Iraku i Siriji, nedavno je izveo ono što je Pentagon opisao kao trening-vežbe u blizini obala Venecuele.

Ovo brzo i javno povećanje vojnog prisustva izgleda kao dio psihološke kampanje pritiska na Madura.

Tramp je, zapravo, otvoreno govorio o svojoj odluci da izda "nalog" koji omogućava CIA da sprovodi tajne operacije unutar Venecuele – vrstu operacija o kojima predsjednici gotovo nikada ne govore unapred.

"Njujork tajms" tvrdi da, ako bi Tramp naredio takvu akciju, to bi predstavljalo veliki vojni, pravni i politički rizik. Za razliku od bombardovanja tri iranska nuklearna postrojenja u junu, ovaj potez bi uključivao pokušaj svrgavanja čitave vlade.

Od hapšenja, do ubistva Madura – koje je scenarije pripremila Bijela kuća

Trampovo odobrenje da CIA djeluje unutar granica Venecuele moglo bi agenciji da omogući različite aktivnosti – od informativnih operacija i podrške opoziciji, do aktivnog sabotiranja Madurove vlade, pa čak i njegovog hapšenja.

Međutim, zvaničnici za nacionalnu bezbjednost kažu da, ako bi takve tajne operacije mogle da ga sruše, Maduro bi već odavno bio svrgnut. Zato Bijela kuća razmatra direktnu vojnu akciju, a predlozi na stolu spadaju u tri glavne kategorije.

Prva opcija su vazdušni udari na vojne objekte, od kojih su neki možda povezani s trgovinom drogom, s ciljem da se uruši podrška vojske Maduru. Time bi, smatraju, Maduro poverovao da više nema zaštitu, mogao bi da pokuša da pobjegne ili bi, krećući se po zemlji, postao ranjiviji na hapšenje.

Kritičari pak upozoravaju da bi takav pristup mogao imati suprotan efekat – ujedinjenje naroda oko Madura.

Drugi scenario predstavlja specijalna operacija američkih jedinica, poput "delta forsa" ili "foka", sa ciljem da uhvate ili ubiju Madura.

U tom slučaju, administracija bi pokušala da zaobiđe zabranu atentata na strane lidere tvrdeći da je Maduro prije svega vođa narko-terorističke bande, što bi bilo proširenje argumentacije kojom se pravdaju napadi na brodove osumnjičene za šverc droge.

Državni sekretarijat ponudio je nagradu od 50 miliona dolara za hapšenje ili osudu Madura, što je povećanje u odnosu na 25 miliona iz posljednjih dana Bajdenove administracije.

Treća opcija uključuje složeniji plan za slanje američkih protivterorističkih snaga kako bi zauzele aerodrome i bar neka venecuelanska naftna polja i infrastrukturu.

Ove dvije posljednje opcije nose mnogo veći rizik za američke komandose na terenu, kao i za civile, posebno ako bi se ciljalo na Madura u urbanim područjima poput Karakasa.