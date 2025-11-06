Zbog "poklona za rođake" prijeti im kazna od 15.500 evra

Dvoje srpskih državljana suočava se sa paprenom kaznom nakon što su uhvaćeni u "šopingu", ali ilegalnom.

Mađarska policija presrela je na auto-putu automobil, u kojem su bila dvojica Srba, a kada su im pregledali gepek, odmah su počeli da pišu prijave.

Kako je saopšteno iz policije, carinici su tokom rutinske kontrole zaustavili jedan austrijski automobil u kojem su se nalazila dvojica srpskih državljana koji su iz Rumunije putovali ka Austriji.

"Kada su inspektori pregledali prtljažnik, pronašli su tri veće pijačne torbe koje su bile pune do vrha. U torbama je bilo 1.640 paklica cigareta s kosovskim i makedonskim akciznim markicama. Tokom kontrole se ispostavilo da je jedan od putnika odgovoran, a dio paketa je, kako je rekao, bio namjenjen njegovim rođacima", naveli su iz policije.

Kako navode, automobil je presretnu kod Hegješhaloma.

"Uniformisana lica su zaplenila cigarete u vrijednosti većoj od 4 miliona forinti, a protiv putnika je pokrenut postupak zbog kršenja akciznog zakona i poreske prevare. Počiniocu prijeti novčana kazna od gotovo 6 miliona forinti (oko 15.500 evra)".

