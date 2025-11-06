Logo

Zbog "poklona za rođake" prijeti im kazna od 15.500 evra

Izvor:

Telegraf

06.11.2025

09:54

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Dvoje srpskih državljana suočava se sa paprenom kaznom nakon što su uhvaćeni u "šopingu", ali ilegalnom.

Mađarska policija presrela je na auto-putu automobil, u kojem su bila dvojica Srba, a kada su im pregledali gepek, odmah su počeli da pišu prijave.

Kako je saopšteno iz policije, carinici su tokom rutinske kontrole zaustavili jedan austrijski automobil u kojem su se nalazila dvojica srpskih državljana koji su iz Rumunije putovali ka Austriji.

Далибор Демировић

Hronika

Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo iz Pečenjevaca

"Kada su inspektori pregledali prtljažnik, pronašli su tri veće pijačne torbe koje su bile pune do vrha. U torbama je bilo 1.640 paklica cigareta s kosovskim i makedonskim akciznim markicama. Tokom kontrole se ispostavilo da je jedan od putnika odgovoran, a dio paketa je, kako je rekao, bio namjenjen njegovim rođacima", naveli su iz policije.

Kako navode, automobil je presretnu kod Hegješhaloma.

"Uniformisana lica su zaplenila cigarete u vrijednosti većoj od 4 miliona forinti, a protiv putnika je pokrenut postupak zbog kršenja akciznog zakona i poreske prevare. Počiniocu prijeti novčana kazna od gotovo 6 miliona forinti (oko 15.500 evra)".

(telegraf)

Mađarska

policija

Kazna

