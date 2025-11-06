Orban: Od dolaska Trampa politički motivisane sankcije su ukinute

Od ponovnog izbora predsjednika Donalda Trampa na čelu SAD, došlo do novih prilika u mađarsko-američkim odnosima. Politički motivisane sankcije su ukinute, rekao je na Iksu mađarski premijer, Viktor Orban.

''Prvih deset mjeseci ove godine predstavljalo je početnu fazu, tokom koje smo ispravili štetu koju su Mađarska i mađarsko–američki odnosi pretrpjeli pod Bajdenovom administracijom'', kaže Orban.

Dodao da je ukinuto i američko finansiranje nevladinih organizacija koje napadaju Mađarsku.

''Politički motivisane sankcije su ukinute, američko finansiranje nevladinih organizacija koje napadaju Mađarsku je obustavljeno, a ponovo možemo da putujemo u Sjedinjene Države bez vize. Time je prva faza završena'', naglasio je Orban.

Ističe da delegacija Mađarske danas putuje u Vašington gdje će otvoriti novo poglavlje u mađarsko–američkim odnosima sa predsjednikom Trampom.

''Naš cilj je da uspostavimo strateško partnerstvo koje obuhvata energetsku saradnju, investicije, odbrambenu saradnju i razgovore o situaciji poslije rata između Rusije i Ukrajine. Radimo na sporazumu zasnovanom na obostranim koristima, koji će služiti interesima svakog mađarskog građanina. Putujemo u Vašington! Hajde da prionemo na posao'', zaključio je Orban.