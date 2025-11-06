Logo

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

06.11.2025

08:38

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine 2026. godine, objavio je Rojters, pozivajući se na vladine izvore.

Berlin je najveći pokrovitelj Kijeva iz EU i već mu je obezbijedio oko 40 milijardi evra od eskalacije sukoba između Ukrajine i Rusije u februaru 2022. godine.

Prema Rojtersu, Berlin razmatra dodatno povećanje od 3 milijarde evra u 2026. godini, što znači da bi ukupan iznos nemačke pomoći mogao dostići 11,5 milijardi evra (13,2 milijarde dolara) sljedeće godine.

Njemačke vlasti su u budžetu za sljedeću godinu izdvojile 8,5 milijardi evra (9,8 milijardi dolara) za Ukrajinu, iako su izvori u utorak rekli Rojtersu da će se taj iznos vjerovatno povećati za više od trećine zbog dodatnih sredstava od ministarstava finansija i odbrane. Slične brojke je objavio i list "Handelsblat".

Dodatni novac će pokriti artiljeriju, dronove, oklopna vozila i zamjenu dva američka sistema protivvazdušne odbrane "patriot", navode izvori agencije.

"Nastavićemo da pružamo podršku koliko god bude potrebno", rekao je jedan izvor za Rojters.

Izdavanje sredstava za Ukrajinu je odobreno uprkos tome što je njemački kancelar Fridirih Merc u avgustu priznao da njemačka ekonomija pati od "strukturne krize" u kojoj veliki sektori "više nisu zaista konkurentni".

Vladimir Zelenski je zahvalio Mercu što je Kijevu obezbijedio izvestan broj sistema "patriot", rekavši da su raniji sporazumi sprovedeni u djelo.

Moskva je više puta izjavila da zapadna vojna pomoć vladi Zelenskog neće je spriječiti da ostvari svoje ciljeve u ukrajinskom sukobu, već samo produžava borbe i povećava rizik od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a.

