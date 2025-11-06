Influenserka koja je imala 27 plastičnih operacija pronađena mrtva u svom stanu

Brazilska influenserka Barbara Jankavski, koja je prošla kroz 27 estetskih operacija kako bi izgledala kao Barbika, pronađena je mrtva u svom domu u Sao Paulu u Brazilu.

Prema pisanju istog medija, policija istražuje uzrok njene smrti, koju opisuju kao sumnjivu, a čekaju se rezultati potpune obdukcije. Hitna pomoć pozvana je tokom vikenda, ali nije uspjela da spase život influenserke.

Prijateljica bila u kući istog dana

Prijateljica influenserke bila je u kući istog dana, ali je otišla prije nego što je Barbara preminula.

Popularnost stekla djeljenjem svog puta kroz estetske zahvate

Jankavski je, prema procenama, potrošila oko 42 hiljade funti na operacije kako bi što više ličila na Barbiku. Popularnost je stekla djeljenjem svog puta kroz estetske zahvate na društvenim mrežama.

Na Instagramu je imala više od 55 hiljada pratilaca, a na TikToku više od 344 hiljade, gdje je bila poznata kao Boneka Desumana („Nečovečna Barbika“). Nastupala je i u televizijskim emisijama i reklamnim kampanjama u Brazilu.

Reakcije fanova

Fanovi su njenom smrću šokirani i tužni.

„Ne mogu da vjerujem. Voljela sam te. Počivaj u miru“, „Nadam se da će te Bog primiti raširenih ruku. Ne mogu da vjerujem da te nema. Živela si dio života kakav si voljela i to nas malo teši“, neki su od komentara njenih obožavalaca.

(kurir)