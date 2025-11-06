Logo

Influenserka koja je imala 27 plastičnih operacija pronađena mrtva u svom stanu

Izvor:

Kurir

06.11.2025

08:16

Komentari:

0
Инфлуенсерка која је имала 27 пластичних операција пронађена мртва у свом стану
Foto: Instagram/bonecadesumana

Brazilska influenserka Barbara Jankavski, koja je prošla kroz 27 estetskih operacija kako bi izgledala kao Barbika, pronađena je mrtva u svom domu u Sao Paulu u Brazilu.

Prema pisanju istog medija, policija istražuje uzrok njene smrti, koju opisuju kao sumnjivu, a čekaju se rezultati potpune obdukcije. Hitna pomoć pozvana je tokom vikenda, ali nije uspjela da spase život influenserke.

Prijateljica bila u kući istog dana

Prijateljica influenserke bila je u kući istog dana, ali je otišla prije nego što je Barbara preminula.

Popularnost stekla djeljenjem svog puta kroz estetske zahvate

Jankavski je, prema procenama, potrošila oko 42 hiljade funti na operacije kako bi što više ličila na Barbiku. Popularnost je stekla djeljenjem svog puta kroz estetske zahvate na društvenim mrežama.

Na Instagramu je imala više od 55 hiljada pratilaca, a na TikToku više od 344 hiljade, gdje je bila poznata kao Boneka Desumana („Nečovečna Barbika“). Nastupala je i u televizijskim emisijama i reklamnim kampanjama u Brazilu.

Reakcije fanova

Fanovi su njenom smrću šokirani i tužni.

„Ne mogu da vjerujem. Voljela sam te. Počivaj u miru“, „Nadam se da će te Bog primiti raširenih ruku. Ne mogu da vjerujem da te nema. Živela si dio života kakav si voljela i to nas malo teši“, neki su od komentara njenih obožavalaca.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

influenserka

pronađena mrtva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

Društvo

Danas sunčano vrijeme, temperatura i do 20 stepeni

49 min

0
Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

Svijet

Šta se dešava u Njemačkoj? Stručnjaci upozoravaju na VELIKU RUPU u sistemu

55 min

0
Шетња успорава напредак ове болести

Zdravlje

Šetnja usporava napredak ove bolesti

56 min

0
Возачи опрез: Коловози мјестимично влажни, магла смањује видљивост

Društvo

Vozači oprez: Kolovozi mjestimično vlažni, magla smanjuje vidljivost

1 h

0

Više iz rubrike

На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе

Svijet

Na Filipinima najmanje 140 ljudi stradalo: Proglašeno stanje nacionalne katastrofe

45 min

0
Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

Svijet

Šta se dešava u Njemačkoj? Stručnjaci upozoravaju na VELIKU RUPU u sistemu

55 min

0
Авио-компанија мијења правила: Дубок џеп вас може спасити

Svijet

Avio-kompanija mijenja pravila: Dubok džep vas može spasiti

1 h

0
Бивши шеф правосуђа ЕУ оптужен за прање новца

Svijet

Bivši šef pravosuđa EU optužen za pranje novca

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

01

U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo vozač (18), dvojica mladića teško povrijeđena

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner