U Kini otvoren dvospratni viseći most: Pogledajte ovo čudo, 11,9 kilometara

06.11.2025

09:45

Prvi kineski dvospratni viseći most sa zategama otvoren je za saobraćaj u istočnoj kineskoj provinciji Anhui, prenijela je agencija Sinhua. Ovo je 11. most preko rijeke Jangce u provinciji Anhui.

Projekat povezuje brze puteve, međugradske željeznice i teretne pruge, omogućavajući transport između železnice i riječnog saobraćaja. Juče je u rad puštena drumska dionica mosta duga 11,9 kilometara.

Očekuje se da će novi most značajno unaprediti transportnu mrežu u dijelti rijeke Jangce i da će doprinijeti ekonomskom razvoju regiona. Objekat je projektovan i izgrađen prema visokim ekološkim standardima, budući da prolazi kroz Nacionalni rezervat prirode delfina rijeke Tongling i zaštićeno područje izvora vode za piće.

