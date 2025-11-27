Najnovijom studijom su, kako tvrde njeni autori, pronađeni prvi direktni dokazi o postojanju tamne materije, nevidljive supstance koja se skuplja oko galaksija, prenosi "Gardijan".

"To bi mogao da bude ključni napredak u razotkrivanju prirode tamne materije", istakao je astrofizičar sa Tokijskog univerziteta, Tomonori Totani.

On je ukazao da gama-zraci koji dolaze iz središta Mliječnog puta d‌jeluju kao da nose potpis ove supstance.

Naučnici su prije gotovo jednog vijeka sugerisali da se misteriozna supstanca, koju su nazvali tamna materija, nakuplja oko galaksija i formira kosmičku mrežu širom svemira.

Od tada su istraživači tragali za česticama tamne materije, ali su svi pokušaji njenog detektovanja sa Zemlje, preko teleskopa i Velikog hadronskog sudarača kod Ženeve ostali bez uspjeha, navodi britanski list.

Totani je, tragajući za potencijalnim signalima tamne materije, analizirao podatke sa Fermi gama-teleskopa američke svemirske agencije NASA, koji registruje fotone sa najviše energije u elektromagnetnom spektru.

Prema riječima Totanija, taj signal odgovara svojstvima gama-zračenja za koje se predviđa da ih emituje tamna materija.

Ukoliko bi se ispostavilo da je on zaista vidio d‌jelovanje tamne materije, ovakvi zaključci sugerišu da se ona sastoji od elementarnih čestica 500 puta masivnijih od protona.

Kako navodi list, potrebno je, međutim, još mnogo istraživanja da bi se isključili drugi astrofizički procesi i pozadinska zračenja koja bi mogla da objasne te signale.

Astrofizičar sa Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu, Kinva Vu, pozvao je na oprez, dodajući da su potrebni vanredni dokazi za vanrednu tvrdnju.

Prema njegovim riječima, Totanijeva analiza još nije na tom nivou i predstavlja rad koji može da bude podsticaj istraživačima u ovoj oblasti.