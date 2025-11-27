Logo
Large banner

Pronađeni prvi direktni dokazi o postojanju tamne materije

Izvor:

Tanjug

27.11.2025

07:34

Komentari:

0
Пронађени први директни докази о постојању тамне материје
Foto: Pexels

Najnovijom studijom su, kako tvrde njeni autori, pronađeni prvi direktni dokazi o postojanju tamne materije, nevidljive supstance koja se skuplja oko galaksija, prenosi "Gardijan".

"To bi mogao da bude ključni napredak u razotkrivanju prirode tamne materije", istakao je astrofizičar sa Tokijskog univerziteta, Tomonori Totani.

On je ukazao da gama-zraci koji dolaze iz središta Mliječnog puta d‌jeluju kao da nose potpis ove supstance.

Naučnici su prije gotovo jednog vijeka sugerisali da se misteriozna supstanca, koju su nazvali tamna materija, nakuplja oko galaksija i formira kosmičku mrežu širom svemira.

Od tada su istraživači tragali za česticama tamne materije, ali su svi pokušaji njenog detektovanja sa Zemlje, preko teleskopa i Velikog hadronskog sudarača kod Ženeve ostali bez uspjeha, navodi britanski list.

Totani je, tragajući za potencijalnim signalima tamne materije, analizirao podatke sa Fermi gama-teleskopa američke svemirske agencije NASA, koji registruje fotone sa najviše energije u elektromagnetnom spektru.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

Prema riječima Totanija, taj signal odgovara svojstvima gama-zračenja za koje se predviđa da ih emituje tamna materija.

Ukoliko bi se ispostavilo da je on zaista vidio d‌jelovanje tamne materije, ovakvi zaključci sugerišu da se ona sastoji od elementarnih čestica 500 puta masivnijih od protona.

Kako navodi list, potrebno je, međutim, još mnogo istraživanja da bi se isključili drugi astrofizički procesi i pozadinska zračenja koja bi mogla da objasne te signale.

Astrofizičar sa Univerziteta Kalifornija u Los Anđelesu, Kinva Vu, pozvao je na oprez, dodajući da su potrebni vanredni dokazi za vanrednu tvrdnju.

Prema njegovim riječima, Totanijeva analiza još nije na tom nivou i predstavlja rad koji može da bude podsticaj istraživačima u ovoj oblasti.

Podijeli:

Tag:

crna rupa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка погинула при нападу ајкуле, момку се боре за живот

Svijet

Djevojka poginula pri napadu ajkule, momku se bore za život

6 h

0
Минић: Српска има институционални одговор

Republika Srpska

Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

6 h

0
Осумњичени за пуцњаву у Вашингтону служио са америчким трупама у Авганистану

Svijet

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

6 h

0
Стигао хладни талас: На сјеверу снијег, олујна бура на југу

Društvo

Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

6 h

0

Više iz rubrike

Будите опрезни када ажурирате Windows

Nauka i tehnologija

Budite oprezni kada ažurirate Windows

1 d

0
АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

Nauka i tehnologija

AI mijenja naš mozak, a da toga nismo ni svjesni

1 d

0
Нова сазнања о мозгу: Пролази кроз пет фаза, а пубертет траје до 30-тих

Nauka i tehnologija

Nova saznanja o mozgu: Prolazi kroz pet faza, a pubertet traje do 30-tih

1 d

0
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Nauka i tehnologija

Jeste li vid‌jeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner