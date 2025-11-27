Logo
Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

Izvor:

ATV

27.11.2025

07:26

Komentari:

0
Минић: Српска има институционални одговор
Foto: ATV

Republika Srpska ima institucionalni odgovor, istakao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

"Uprkos svemu, želim da vjerujem u pravdu. Ako je i ne bude Republika Srpska ima institucionalni odgovor", napisao je Minić na mreži Iks.


национална гарда пуцњава

Svijet

Osumnjičeni za pucnjavu u Vašingtonu služio sa američkim trupama u Avganistanu

Ustavni sud BiH trebalo bi da danas i sutra razmatra zahtjeve delegata i poslanika u Parlamentu BiH o ocjeni ustavnosti izbora nove Vlade Republike Srpske.

Premijer Minić ranije je istakao da očekuje da se Ustavni sud BiH proglasi nenadležnim da odlučuje o ovom pitanju, ali i da Vlada ima spreman odgovor ako odluka bude drugačija.

Tag:

Savo Minić

