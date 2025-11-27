Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

"Uprkos svemu, želim da vjerujem u pravdu. Ako je i ne bude Republika Srpska ima institucionalni odgovor", napisao je Minić na mreži Iks.





Ustavni sud BiH trebalo bi da danas i sutra razmatra zahtjeve delegata i poslanika u Parlamentu BiH o ocjeni ustavnosti izbora nove Vlade Republike Srpske.

Premijer Minić ranije je istakao da očekuje da se Ustavni sud BiH proglasi nenadležnim da odlučuje o ovom pitanju, ali i da Vlada ima spreman odgovor ako odluka bude drugačija.