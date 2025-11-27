Minić: Srpska ima institucionalni odgovor

Izvor:
Republika Srpska ima institucionalni odgovor, istakao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.
"Uprkos svemu, želim da vjerujem u pravdu. Ako je i ne bude Republika Srpska ima institucionalni odgovor", napisao je Minić na mreži Iks.
Ustavni sud BiH trebalo bi da danas i sutra razmatra zahtjeve delegata i poslanika u Parlamentu BiH o ocjeni ustavnosti izbora nove Vlade Republike Srpske.
Premijer Minić ranije je istakao da očekuje da se Ustavni sud BiH proglasi nenadležnim da odlučuje o ovom pitanju, ali i da Vlada ima spreman odgovor ako odluka bude drugačija.
Uprkos svemu, želim da vjerujem u pravdu. Ako je i ne bude Republika Srpska ima institucionalni odgovor.— Savo Minić (@minic_savo) November 27, 2025
