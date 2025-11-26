Logo
Large banner

Dodik za ATV: Sastanak sa Orbanom prijateljski i pun povjerenja

Izvor:

ATV

26.11.2025

19:19

Komentari:

0
Додик за АТВ: Састанак са Орбаном пријатељски и пун повјерења
Foto: ATV

Razgovarali smo sa Orbanom o nastavku naše saradnje i time potvrdili da sve ono što su nam pokušali napraviti iz Sarajeva da nema uticaja na naše bilateralne odnose, rekao je za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Razgovarali smo o projektima koje smo ranije započeli, ali i o nekim novim. Značajan dio toga bila je i procjena političkih odnosa, trenutka i u BiH i u Republici Srpskoj, ali i u EU i na globalnom nivou. Mogu da kažem da je bio visoko prijateljski sastanak bez ustručavanja", rekao je Dodik.

Dodik je održao i predavanje u Budimpešti.

"Tema te tribine je bila mišljenje Dodika o aktuelnoj situaciji. Bilo je veoma posjećeno. Govorio sam o situaciji u Srpskoj, pokušao sam da to približim ljudima. Jedan od njih je rekao kako smo mi uopšte ostali normalni u ovakvoj nenormalnoj situaciji da jedan stranac nameće odluke", rekao je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Viktor Orban

SNSD

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска наставља да јача и унапређује односе са Мађарском

Republika Srpska

Srpska nastavlja da jača i unapređuje odnose sa Mađarskom

19 h

0
Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Republika Srpska

Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj

1 d

0
Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Republika Srpska

Dodik nakon susreta sa Orbanom: Potvrdili smo naš najviši nivo strateške saradnje

1 d

3
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Svijet

Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

1 d

1

Više iz rubrike

Српска наставља да јача и унапређује односе са Мађарском

Republika Srpska

Srpska nastavlja da jača i unapređuje odnose sa Mađarskom

19 h

0
Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји

Republika Srpska

Dodik zbog Sijarta nazvao Heleza glupim: BiH ne treba da postoji

19 h

5
Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

Republika Srpska

Bodiroga: Tražimo ponavljanje izbora i u Bratuncu

20 h

11
Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Republika Srpska

Minić: Vjerujem u pravo i pravdu - Vlada Srpske izabrana skladu sa zakonima i Ustavom

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner