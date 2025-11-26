Dodik za ATV: Sastanak sa Orbanom prijateljski i pun povjerenja

Razgovarali smo sa Orbanom o nastavku naše saradnje i time potvrdili da sve ono što su nam pokušali napraviti iz Sarajeva da nema uticaja na naše bilateralne odnose, rekao je za ATV Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

"Razgovarali smo o projektima koje smo ranije započeli, ali i o nekim novim. Značajan dio toga bila je i procjena političkih odnosa, trenutka i u BiH i u Republici Srpskoj, ali i u EU i na globalnom nivou. Mogu da kažem da je bio visoko prijateljski sastanak bez ustručavanja", rekao je Dodik.

Dodik je održao i predavanje u Budimpešti.

"Tema te tribine je bila mišljenje Dodika o aktuelnoj situaciji. Bilo je veoma posjećeno. Govorio sam o situaciji u Srpskoj, pokušao sam da to približim ljudima. Jedan od njih je rekao kako smo mi uopšte ostali normalni u ovakvoj nenormalnoj situaciji da jedan stranac nameće odluke", rekao je Dodik.