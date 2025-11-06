Novi incident u Njemačkoj zbog drona, zatvoren aerodrom

Izvor:
Letovi na aerodromu Hanover privremeno su obustavljeni sinoć nakon što je u blizini aerodroma primijećen dron, potvrdila je policija.
Aerodrom je bio zatvoren od 22:00 do 22:45, nakon što je pilot prijavio da je uočio dron, rekao je portparol policije za dpa.
Prema prvim informacijama, dron je letio iznad obližnje industrijske zone, a tri aviona su preusmjerena. Ostali su uspjeli sletjeti i poletjeti, ali uz manja kašnjenja.
Jedan od preusmjerenih aviona trebao je stići iz Frankfurta, ali preusmjeren je u Hamburg, navodi dpa.
Dronovi su posljednjih dana više puta poremetili vazdušni saobraćaj i u drugim dijelovima Njemačke.
U nedjelju su letovi u zračnoj luci Bremen bili obustavljeni gotovo sat vremena zbog uočenog drona, dok je u petak naveče aerodrom Berlin Brandenburg bio zatvoren otprilike dva sata iz istog razloga.
Dronovi predstavljaju ozbiljan bezbjednosni rizik u blizini aerodroma jer mogu ometati polijetanja i slijetanja aviona.
Njemačka kontrola vazdušnog saobraćaja zabilježila je ove godine više incidenata s dronovima u aerodromima Bremen i Hanover, navodi dpa.
