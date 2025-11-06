Pirati oteli tanker, pucali iz mitraljeza: Izdato hitno upozorenje

Pirati, koji su pucali iz mitraljeza i bacali ručne granate, ukrcali su se na tanker od obale Somalije.

Britanska Agencija za pomorsku trgovinu izdala je upozorenje zbog napada za brodove koji se kreću u tom području.

"Kapetan broda je prijavio da mu se približio jedan mali čamac. Mali čamac je pucao iz oružja i ispaljivao raketne granate prema brodu", navodi se u saopštenju Agencije. Zatim je posada čamca ušla na brod i otela ga.. Privatna kompanija je takođe obavestila da je napad u toku, navodeći da je meta bio tanker koji plovi pod zastavom Malte, a koji je plovio iz Sike u Indiji ka Durbanu u Južnoj Africi.

Oni sumnjaju da se radi o napadu somalijskih pirata, ali ova informacija nije potvrđena.

Šta se dogodilo sa članovima posade, još uvijek nije poznato.

