Pirati oteli tanker, pucali iz mitraljeza: Izdato hitno upozorenje

Izvor:
Telegraf
06.11.2025
10:24
Komentari:0
Pirati, koji su pucali iz mitraljeza i bacali ručne granate, ukrcali su se na tanker od obale Somalije.
Britanska Agencija za pomorsku trgovinu izdala je upozorenje zbog napada za brodove koji se kreću u tom području.
"Kapetan broda je prijavio da mu se približio jedan mali čamac. Mali čamac je pucao iz oružja i ispaljivao raketne granate prema brodu", navodi se u saopštenju Agencije. Zatim je posada čamca ušla na brod i otela ga.. Privatna kompanija je takođe obavestila da je napad u toku, navodeći da je meta bio tanker koji plovi pod zastavom Malte, a koji je plovio iz Sike u Indiji ka Durbanu u Južnoj Africi.
Društvo
Stiže pogoršanje vremena u BiH, moguć i snijeg
Oni sumnjaju da se radi o napadu somalijskih pirata, ali ova informacija nije potvrđena.
Šta se dogodilo sa članovima posade, još uvijek nije poznato.
(telegraf)
Svijet
1 h0
Porodica
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
11
39
11
37
11
37
11
33
11
29
Trenutno na programu