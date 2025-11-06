Rusija uvodi SIM kartice za djecu, roditelji će moći da prate njihovo kretanje

Ministarstvo digitalnog razvoja Rusije uvodi dečije SIM kartice koje će se izdavati uz saglasnost roditelja, a odrasli će moći da prate geolokaciju svoje djece bez potrebe za podnošenjem zvaničnog zahtjeva, izjavio je ministar Maksut Šadaev:

"Sada uvodimo takozvane dječije SIM kartice. Obaveza da sva djeca imaju posebno oformljene SIM kartice i dalje postoji. Jasno je da će se one izdavati uz saglasnost roditelja. Ali uz dječje SIM kartice roditelji će uvijek imati mogućnost da dobiju geolokaciju na zahtjev bez sudskih odluka", rekao je, a pišu RIA Novosti.

Ministarstvo digitalnog razvoja predložilo je uvođenje ovih kartica za djecu do 14 godina početkom avgusta. Tada je Šadaev naveo da će takve kartice imati određena podešavanja za roditeljsku kontrolu internet saobraćaja. On je pojasnio da se, putem takvog broja, na primjer, neće moći prijavljivati na društvenim mrežama.

Zvaničnici ističu da dečije SIM kartice predstavljaju dodatni instrument zaštite mlađe generacije od opasnosti, uključujući i prevare. Takve kartice takođe predviđaju ograničenje pristupa sadržaju koji može naškoditi psihičkom razvoju djece. Trenutno operatori imaju dječije tarife koje djelimično uključuju roditeljsku kontrolu sadržaja, ali pošto je to djelimična mjera, ona je nepotpuna.

Kako pratiti dijete preko telefona uz pomoć operatora

Određivanje položaja djeteta pomoću mobilnog telefona moguće je korišćenjem tehnologije LBS (Location‑based service), zasnovane na podacima mobilnih mreža i Vaj-Faj tačaka. Ova metoda podrazumijeva vezivanje telefona za bazne stanice operatora i naknadno prikazivanje lokacije na elektronskoj karti.

Međutim, ovaj način ima značajan nedostatak - nisku preciznost pozicioniranja. Kako navode operateri, netačnost može iznositi od 150 metara do jednog kilometra. Važno uslov za rad servisa je potreba za jednokratnom potvrdom sa telefona djeteta, nakon čega informacija o položaju djeteta postaje dostupna za praćenje, navodi portal Haj Tek Mejl, a piše Ura njuz. Sa pojavom dječijih SIM kartica položaj djeteta će se pratiti bez podnošenja zahtjeva, prenosi RT Balkan.