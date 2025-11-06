Logo

Napadnuta predsjednica Meksika: Muškarac pokušao da je uhvati za grudi i poljubi, ona ga tužila

Izvor:

Agencije

06.11.2025

10:18

Komentari:

0
Нападнута предсједница Мексика: Мушкарац покушао да је ухвати за груди и пољуби, она га тужила
Foto: Tanjug / AP

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum je u srijedu rekla novinarima da je tužila jednog pijanog mladića koji je ju je na ulici zagrlio, pokušao da je poljubi i uhvati za grudi što je njeno obezbjeđenje spriječilo.

To se desilo kada su ona i njen tim odlučili da od Nacionalne palate do Ministarstva prosvjete u Meksiko Sitiju odu pješice, umjesto da se 20 minuta voze automobilima.

Prolaznici su je prepoznali i prišli joj sa svih strana, a jedan od njih je krenuo da je grli i pipa, na šta je predsjednica reagovala zbunjeno, uz osmijeh - vidi se na kratkom snimku.

Odmah su krenula pitanja o bezbjednosti predsjednice, ali je Šejnbaum odbacila savjete da poveća obezbjeđenje ili da promijeni način na koji komunicira s građanima.

Šejnbaum je novinarima rekla i da je tražila preispitivanje zakona i postupaka da bi se ženama olakšalo prijavljivanje takvih napada i istakla da "Meksikanci treba da čuju glasno i jasno 'Ne!' jer lični prostor žena ne smije biti povređen".

Podijeli:

Tagovi:

Klaudija Šejnbaum

Meksiko

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нови инцидент у Њемачкој због дрона, затворен аеродром

Svijet

Novi incident u Njemačkoj zbog drona, zatvoren aerodrom

1 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Svijet

Zbog "poklona za rođake" prijeti im kazna od 15.500 evra

1 h

0
У Кини отворен двоспратни висећи мост: Погледајте ово чудо, 11,9 километара

Svijet

U Kini otvoren dvospratni viseći most: Pogledajte ovo čudo, 11,9 kilometara

1 h

0
Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

Svijet

Orban: Od dolaska Trampa politički motivisane sankcije su ukinute

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

37

Pakao za Partizan pred Olimpijakos: Dva lidera tima ne putuju u Atinu!

11

37

Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

11

33

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

11

29

Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

11

27

Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner