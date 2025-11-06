Napadnuta predsjednica Meksika: Muškarac pokušao da je uhvati za grudi i poljubi, ona ga tužila

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum je u srijedu rekla novinarima da je tužila jednog pijanog mladića koji je ju je na ulici zagrlio, pokušao da je poljubi i uhvati za grudi što je njeno obezbjeđenje spriječilo.

To se desilo kada su ona i njen tim odlučili da od Nacionalne palate do Ministarstva prosvjete u Meksiko Sitiju odu pješice, umjesto da se 20 minuta voze automobilima.

Prolaznici su je prepoznali i prišli joj sa svih strana, a jedan od njih je krenuo da je grli i pipa, na šta je predsjednica reagovala zbunjeno, uz osmijeh - vidi se na kratkom snimku.

🇲🇽 Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl — FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025

Odmah su krenula pitanja o bezbjednosti predsjednice, ali je Šejnbaum odbacila savjete da poveća obezbjeđenje ili da promijeni način na koji komunicira s građanima.

Šejnbaum je novinarima rekla i da je tražila preispitivanje zakona i postupaka da bi se ženama olakšalo prijavljivanje takvih napada i istakla da "Meksikanci treba da čuju glasno i jasno 'Ne!' jer lični prostor žena ne smije biti povređen".