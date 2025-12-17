Logo
Znakovi koji najteže podnose zimu

Izvor:

Indeks

17.12.2025

Знакови који најтеже подносе зиму

Dok neki uživaju u zimskim radostima, lampicama i toplim napicima, postoje ljudi koji zimu doživljavaju kao unutrašnje povlačenje. Hladnoća, manjak svjetla i tišina koja dolazi s decembrom i januarom kod njih ne izaziva osjećaj mira, nego težinu, nostalgiju ili nemir.

Ovi horoskopski znakovi posebno su osjetljivi na promjenu godišnjih doba, a zima u njima često budi tugu, zatvorenost ili osjećaj gubitka kontrole. Ne nose se svi s tišinom jednako, a njima je to razdoblje kad im najviše treba toplina drugih ljudi.

Blizanci

Blizanci su znak kretanja, komunikacije, druženja i stalne stimulacije. Zimi, kad se svi više povlače, a dan traje kao treptaj, Blizanci često osjete nemir i prazninu. Nedostaje im ritam, ljudi, razgovori i ideje koje lete svuda oko njih. Često počnu osjećati da gube tempo, i to ih emocionalno umara, prenosi Indeks.hr.

Strijelac

Strijelac voli širinu, prirodu, kretanje, adrenalin. Zima, sa svim svojim ograničenjima i zatvorenim prostorima, za njih je kao kavez. Iako znaju biti veseli, zimi im opada entuzijazam. Nisu stvoreni za rutinu, a dugi, hladni dani ih umaraju više nego priznaju. Često im tada padne raspoloženje, i trebaju više unutrašnje motivacije nego inače.

Vodolija

Vodolije su snažno mentalni znakovi, ali zima kod njih zna potaknuti emocionalno distanciranje koje ode predaleko. Osjećaj izolacije koji dolazi s hladnijim razdobljem zna ih dovesti do unutrašnjeg preispitivanja i osamljenosti. Povuku se u sebe, ali ne uvijek zato što žele - ponekad zato što ne znaju kako drugačije nositi težinu koju osjećaju.

