Lukašenko otvara vrata Bjelorusije: Ukrajinci mogu doći odmah

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Bjelorusija spremna da primi migrante iz Ukrajine.

- Mi smo otvoreni. Molim vas, dođite, Ukrajinci. Sa zadovoljstvom ćemo vas primiti. Vašim porodicama, vašoj djeci obezbijedićemo život kao što imaju Bjelorusi kada je riječ o obrazovanju i zdravstvu - rekao je Lukašenko, prenosi Belta.

On je istakao da su za Bjeloruse Ukrajinci dobrodošli.

- To su veoma vrijedni ljudi, koji nas razumiju i govore sa nama istim jezikom. Ipak, nesreća je stigla u dom našeg susjeda. Mislim da ćemo se izboriti sa tim problemom - istakao je predsjednik Bjelorusije.

Prema podacima Državnog graničnog komiteta Bjelorusije, od početka 2025. godine u tu zemlju je ušlo 97.805 građana Ukrajine.

Od toga, preko ukrajinsko-bjeloruske granice - 58, tranzitom preko Poljske - 76.684, preko Litvanije - 19.098, preko Letonije - 1.965.

Od 24. februara 2022. godine u Bjelorusiju je stiglo više od 320.000 ukrajinskih državljana.