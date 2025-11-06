Lukašenko otvara vrata Bjelorusije: Ukrajinci mogu doći odmah

06.11.2025
13:28
Komentari:0
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Bjelorusija spremna da primi migrante iz Ukrajine.
- Mi smo otvoreni. Molim vas, dođite, Ukrajinci. Sa zadovoljstvom ćemo vas primiti. Vašim porodicama, vašoj djeci obezbijedićemo život kao što imaju Bjelorusi kada je riječ o obrazovanju i zdravstvu - rekao je Lukašenko, prenosi Belta.
On je istakao da su za Bjeloruse Ukrajinci dobrodošli.
- To su veoma vrijedni ljudi, koji nas razumiju i govore sa nama istim jezikom. Ipak, nesreća je stigla u dom našeg susjeda. Mislim da ćemo se izboriti sa tim problemom - istakao je predsjednik Bjelorusije.
Prema podacima Državnog graničnog komiteta Bjelorusije, od početka 2025. godine u tu zemlju je ušlo 97.805 građana Ukrajine.
Od toga, preko ukrajinsko-bjeloruske granice - 58, tranzitom preko Poljske - 76.684, preko Litvanije - 19.098, preko Letonije - 1.965.
Od 24. februara 2022. godine u Bjelorusiju je stiglo više od 320.000 ukrajinskih državljana.
