Logo

Lukašenko otvara vrata Bjelorusije: Ukrajinci mogu doći odmah

06.11.2025

13:28

Komentari:

0
Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je Bjelorusija spremna da primi migrante iz Ukrajine.

- Mi smo otvoreni. Molim vas, dođite, Ukrajinci. Sa zadovoljstvom ćemo vas primiti. Vašim porodicama, vašoj djeci obezbijedićemo život kao što imaju Bjelorusi kada je riječ o obrazovanju i zdravstvu - rekao je Lukašenko, prenosi Belta.

On je istakao da su za Bjeloruse Ukrajinci dobrodošli.

- To su veoma vrijedni ljudi, koji nas razumiju i govore sa nama istim jezikom. Ipak, nesreća je stigla u dom našeg susjeda. Mislim da ćemo se izboriti sa tim problemom - istakao je predsjednik Bjelorusije.

Prema podacima Državnog graničnog komiteta Bjelorusije, od početka 2025. godine u tu zemlju je ušlo 97.805 građana Ukrajine.

Od toga, preko ukrajinsko-bjeloruske granice - 58, tranzitom preko Poljske - 76.684, preko Litvanije - 19.098, preko Letonije - 1.965.

Od 24. februara 2022. godine u Bjelorusiju je stiglo više od 320.000 ukrajinskih državljana.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksandar Lukašenko

Bjelorusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

Svijet

Sijarto: Optužbe protiv predsjednika Dodika ponovo se pokazale neosnovanim

40 min

0
Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

Svijet

Otac ostavio kćerku (2) da umre u vrelom autu: Na dan odlaska u zatvor pronađen mrtav

3 h

0
Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Svijet

Trampova tri scenarija za Madura i Venecuelu

3 h

0
Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

Svijet

Pirati oteli tanker, pucali iz mitraljeza: Izdato hitno upozorenje

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner