Tramp neće prisustvovati samitu G20 u Južnoafričkoj Republici

Izvor:

SRNA

05.11.2025

21:41

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da neće prisustvovati predstojećem samitu G20 u Južnoafričkoj Republici.

On je dodao da Južnoafrička Republika uopšte ne bi trebalo da bude članica takvih međunarodnih organizacija.

"Imamo sastanak G20 u Južnoafričkoj Republici. Mislim da ta država više ne bi trebalo ni da bude u G20, jer je ono što se tamo dogodilo loše. Neću tamo predstavljati našu zemlju", rekao je Tramp na Američkom poslovnom forumu u Majamiju.

мирко ћурић

Republika Srpska

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

Samit G20 u Johanesburgu održaće se 22. i 23. novembra.

To će biti prvi samit G20 održan u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici i na afričkom kontinentu.

