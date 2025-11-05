Tramp neće prisustvovati samitu G20 u Južnoafričkoj Republici

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da neće prisustvovati predstojećem samitu G20 u Južnoafričkoj Republici.

On je dodao da Južnoafrička Republika uopšte ne bi trebalo da bude članica takvih međunarodnih organizacija.

"Imamo sastanak G20 u Južnoafričkoj Republici. Mislim da ta država više ne bi trebalo ni da bude u G20, jer je ono što se tamo dogodilo loše. Neću tamo predstavljati našu zemlju", rekao je Tramp na Američkom poslovnom forumu u Majamiju.

Samit G20 u Johanesburgu održaće se 22. i 23. novembra.

To će biti prvi samit G20 održan u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici i na afričkom kontinentu.