Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

05.11.2025
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао је да је ова локална заједница спремна да, у складу са својим могућностима, помогне Тузли након пожара у Дому пензионера, у којем је живот изгубило 12 штићеника ове установе, док је 40 лица повријеђено.
Ћурић је навео да је разговарао са градоначелником Тузле Зијадом Лугавићем и том приликом изразио саучешће поводом велике трагедије у овом граду.
Градоначелник Требиња је изразио саосјећање са породицама настрадалих и грађанима Тузле, нагласивши да у овим тешким тренуцима сви дијеле њихову бол, те понудио сваку врсту помоћи и подршке Града Требиња, саопштено је из Градске управе Требиње.
- Ово је губитак који погађа цијелу земљу. У оваквим тренуцима морамо показати солидарност - поручио је Ћурић.
