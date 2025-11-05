Logo

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

Извор:

СРНА

05.11.2025

21:27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић истакао је да је ова локална заједница спремна да, у складу са својим могућностима, помогне Тузли након пожара у Дому пензионера, у којем је живот изгубило 12 штићеника ове установе, док је 40 лица повријеђено.

Ћурић је навео да је разговарао са градоначелником Тузле Зијадом Лугавићем и том приликом изразио саучешће поводом велике трагедије у овом граду.

Саобраћајна несрећа-Сарајево-05112025

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа у Сарајеву: Сударили се аутомобил и камион

Градоначелник Требиња је изразио саосјећање са породицама настрадалих и грађанима Тузле, нагласивши да у овим тешким тренуцима сви дијеле њихову бол, те понудио сваку врсту помоћи и подршке Града Требиња, саопштено је из Градске управе Требиње.

- Ово је губитак који погађа цијелу земљу. У оваквим тренуцима морамо показати солидарност - поручио је Ћурић.

