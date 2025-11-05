Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

05.11.2025
Учесници скупа који се, поводом 30 година Дејтонског споразума, вечерас одржава у Руском дому у Београду, сагласни су да је одлука крњег Уставног суда БиХ, који је одбио апелацију предсједника Милорада Додика, примјер урушавања Дејтонског споразума.
Уочи скупа, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран упозорио је да се свих тих 30 година нарушава постојећи облик уређења БиХ и да је циљ унитаризација и прегласавање.
"Посљедња интервенција Кристијана Шмита и Уставног суда који треба да штити Устав БиХ и државно уређење, демаскирао је све рушиоце овог државног уређења. Желе да наметну доминацију међу народом. Доминација не може успјети, већ само консензус", поручује Каран.
Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ
На експериментисање међународног интервенционизма упозорава и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Врањеш рекао је да од БиХ неће остати ништа ако брзо не буде покушаја дијалога политичких представника три конститутивна народа у БиХ, који би могао да успостави некакав унутрашњи консензус.
Професор права из Републике Српске Витомир Поповић рекао је да је Дејтонски споразум у БиХ још увијек одржив и да ће тако и остати ако се буду поштовали конститутивност сва три народа и равноправност два ентитета.
