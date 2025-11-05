Logo

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

05.11.2025

19:06

Коментари:

0
Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума
Фото: СРНА

Учесници скупа који се, поводом 30 година Дејтонског споразума, вечерас одржава у Руском дому у Београду, сагласни су да је одлука крњег Уставног суда БиХ, који је одбио апелацију предсједника Милорада Додика, примјер урушавања Дејтонског споразума.

Уочи скупа, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран упозорио је да се свих тих 30 година нарушава постојећи облик уређења БиХ и да је циљ унитаризација и прегласавање.

"Посљедња интервенција Кристијана Шмита и Уставног суда који треба да штити Устав БиХ и државно уређење, демаскирао је све рушиоце овог државног уређења. Желе да наметну доминацију међу народом. Доминација не може успјети, већ само консензус", поручује Каран.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

На експериментисање међународног интервенционизма упозорава и амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Врањеш рекао је да од БиХ неће остати ништа ако брзо не буде покушаја дијалога политичких представника три конститутивна народа у БиХ, који би могао да успостави некакав унутрашњи консензус.

Професор права из Републике Српске Витомир Поповић рекао је да је Дејтонски споразум у БиХ још увијек одржив и да ће тако и остати ако се буду поштовали конститутивност сва три народа и равноправност два ентитета.

Подијели:

Таг:

Дејтонски споразум

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Република Српска

Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

2 ч

0
Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати

Република Српска

Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати

3 ч

0
Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

Република Српска

Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

4 ч

0
Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА

Република Српска

Додик: Шта смо могли очекивати када је предсједник Уставног суда БиХ - ратни кадар СДА

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

41

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

21

06

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner