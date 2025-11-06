Pravio bazen u dvorištu i pronašao zlato

Stanovnik mjesta Nevil sir Sone, blizu Liona, otkrio je zlato u vrijednosti od oko 700.000 evra dok je kopao bazen u svojoj bašti.

Tokom radova u maju, on je u zemljištu pronašao pet zlatnih poluga i više zlatnika umotanih u plastične kese, prenijeli su lokalni mediji.

O pronalasku je odmah obavijestio lokalne vlasti, nakon čega je slučaj preuzela Regionalna direkcija za kulturne poslove (DRAC), koja je isključila mogućnost da se radi o arheološkom nalazu.

Time je potvrđeno da je pronalazač zakonski vlasnik blaga.

Republika Srpska Minić: Novi vrtić za dobrobit najmlađih i cijele lokalne zajednice

Prema navodima policije, zlatne poluge nose serijske brojeve koji su omogućili da se utvrdi njihovo porijeklo.

Šta je otkriveno?

Tako je utvrđeno da su pretopljene prije najviše dvadeset godina u jednoj kompaniji u regionu Liona i da su legalno stečene.

Bivši vlasnik zemljišta je preminuo, a porijeklo skrivenog zlata nije poznato.

Policija je potvrdila da u vezi sa ovim slučajem nije zabilježena nijedna krađa niti pljačka, piše Telegraf.