Minić: Novi vrtić za dobrobit najmlađih i cijele lokalne zajednice

06.11.2025

16:54

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Bileći da će novi vrtić u tom gradu biti na dobrobit djece i cijele lokalne zajednice.

Nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog vrtića, koji će biti izgrađen i opremljen sredstvima koja je obezbijedio Kabinet predsjednika Republike Srpske, Minić je rekao da bi bilo dobro da vrtić bude završen do početka sljedeće školske godine i da tada otvori vrata za mališane.

"Naši najmlađi su nam najbitniji. I dok sam bio u Ministarstvu poljoprivrede zalagao sam se za to svaka lokalna zajednica, svako selo može obezbijediti svojim stanovnicima uslove kakve imaju oni koji žive u velikim gradovima. Imam želju da se vidi da je naša borba istinski za dobrobit Republike Srpske", dodao je Minić.

Savo Minić

