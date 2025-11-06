Logo

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

ATV

06.11.2025

15:59

Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу
Foto: Srna

Radnici RiTE Ugljevik prestali su sa štrajkom i vratili se na posao, rekao je Savo Minić, premijer Vlade Republike Srpske.

On je podsjetio da je jedan od zahtjeva bio i smjena Uprave koja je ispoštovana.

"Ono što Vlada Republike Srpske radi već duži vremenski period to je prenos polja Istok 2 koji je svakako planirano i to nije vezano sa ovim. Ta procedura je pri samom kraju i tu se radi o par dana u kojima će biti završen", rekao je Minić.

On je dodao da, u svakom slučaju, ide svima na štetu jer se obustava vrši na način da apsolutno nema proizvodnje.

"Ja prihvatam i treba da postoje prava radnika, ali se trebao obezbijediti barem minimalan proces rada da ne staje elektrana. Ali što je po meni korisno je što je urađen redovni remont i čišćenje koje se uradilo", rekao je Minić.

On je istakao da elektroenergetski sistem mora izaći iz krize i da će tražiti odgovore od odgovornih.

"Od vrha i svih ostalih tražićemo objašnjenje za ovo stanje", jasan je Minić.

Savo Minić

RiTE Ugljevik

