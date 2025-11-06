Policajac pobjegao sa 400 hiljada evra!

Načelnik odjeljenja Darničke policijske uprave u Kijevu, Jurij Ribjanski pobjegao je sa radnog mjesta sa više od 16 miliona grivni (400.000 evra) zaplenjenih sredstava za koja je bio odgovoran, saopštila je portparolka Državnog istražnog biroa (DBR) Tatjana Sapjan.

- DBR će istraživati istraživati slučaj zloupotrebe službenih ovlašćenja jednog od rukovodilaca istražnog odeljenja Darničke policijske uprave. Iako se tačan iznos još uvek utvrđuje u istražnom postupku, prema preliminarnim podacima reč je o više od 16 miliona grivni - izjavila je Sapjan za ukrajinske medije, prenosi Ukrinform.

Kako je ranije saopštila ukrajinska policija, Ribjanski je nestao danas, nakon čega je pokrenuta krivična istraga.

Prema informacijama iz istrage, Ribjanski je bio materijalno odgovorna osoba i imao je pristup zaplenjenoj imovini.

Pored toga, tokom provere unutrašnje bezbednosti Nacionalne policije Ukrajine otkriven je nestanak zaplenjenih sredstava.