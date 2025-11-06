Logo

Incident u Švedskoj: Dron prekinuo saobraćaj na aerodromu

Izvor:

Tanjug

06.11.2025

19:32

Инцидент у Шведској: Дрон прекинуо саобраћај на аеродрому
Foto: Pixabay

Na aerodromu Landveter u Geteborgu na zapadu Švedske primijećen je najmanje jedan dron, zbog čega je saobraćaj na ovom aerodromu privremeno obustavljen.

Prema riječima Bjerna Stavasa iz Švedske uprave za civilnu avijaciju, saobraćaj je trenutno "pauziran".

Prisustvo drona prijavljeno je oko 18 časova, a usljed incidenta dva leta, jedan iz Minhena i jedan iz Frankfurta, preusmjereni su na aerodrom u Kopenhagenu.

Takođe, let iz Landvetera za Minhen je otkazan, prenosi švedski list Aftonbladet.

Stavas je dodao da su svi avio-prevoznici obavješteni o situaciji i da će saobraćaj biti obustavljen "dok se ne riješi situacija".

Na aerodromu su prisutne i brojne policijske patrole koje istražuju događaj. Johan Hakanson, portparol policije iz zapadnog regiona, izjavio je da se sprovodi istraga kako bi se provjerile tvrdnje o prisustvu dronova i da je policija na terenu.

Jedan od svedoka, koji je zabilježio dron na fotografiji, rekao je da je prvo pomislio da je to neki objekat na nebu, ali je ubrzo shvatio da je u pitanju dron zbog njegovih svjetala.

Kompanija "Swedavia", koja upravlja aerodromom Landveter potvrdila je da je vazdušni prostor nad aerodromom zatvoren zbog sumnje na prisustvo drona.

"Vazdušni prostor nad Landveterom je trenutno zatvoren zbog indikacija o dronovima. Bezbjednost je na prvom mjestu, i vazdušni prostor će ostati zatvoren dok policija ne okonča istragu", rekla je direktorka aerodroma Suzan Norman, prenosi Tan‌jug.

aerodrom

dron

