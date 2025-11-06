Orban: Ulog visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je nadu da će obezbjediti izuzeće od američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim i gasnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil".

"Pokušaću da ubijedim američkog predsjednika Donalda Trampa u potrebu za izuzećem na sutrašnjem sastanku u Bijeloj kući. Svi diplomatski pregovori su teški, ali očekujem prijateljske i lake pregovore", rekao je Orban, razgovarajući sa mađarskim novinarima u avionu na putu za Vašington.

Novinari su pitali premijera da li Mađarska može da obezbjedi izuzeće od sankcija koje se odnose na isporuke energenata iz Rusije.

"Ulog je visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika, a i on poznaje mene. Upoznati smo sa temom, samo treba da postignemo dogovor", istakao je Orban.

Odgovarajući na komentar da se već obratio Trampu sa takvim zahtjevom, ali da američki lider još nije dao pozitivan odgovor, Orban je odgovorio da šta se desilo ranije nije važno.

"Jedino što je važno jeste da ćemo se, kada se postigne dogovor, rukovati", napomenuo je Orban.

Orban je izrazio nadu da će američki lider prepoznati potrebu da Mađarskoj odobri izuzeće od sankcija, jer ne bi mogla da zadovolji svoje potrebe za naftom i gasom bez isporuka iz Rusije.

"Ako se oko toga dogovorimo, mađarska ekonomija i 90 odsto mađarskih domaćinstava biće spašeni. Ako to ne postignemo, i ekonomija i porodice će se suočiti sa teškim vremenima", naglasio je mađarski premijer.