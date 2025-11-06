Logo

Orban: Ulog visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika

Izvor:

Agencije

06.11.2025

19:39

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je nadu da će obezbjediti izuzeće od američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim i gasnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil".

"Pokušaću da ubijedim američkog predsjednika Donalda Trampa u potrebu za izuzećem na sutrašnjem sastanku u Bijeloj kući. Svi diplomatski pregovori su teški, ali očekujem prijateljske i lake pregovore", rekao je Orban, razgovarajući sa mađarskim novinarima u avionu na putu za Vašington.

Novinari su pitali premijera da li Mađarska može da obezbjedi izuzeće od sankcija koje se odnose na isporuke energenata iz Rusije.

"Ulog je visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika, a i on poznaje mene. Upoznati smo sa temom, samo treba da postignemo dogovor", istakao je Orban.

Аеродром

Svijet

Incident u Švedskoj: Dron prekinuo saobraćaj na aerodromu

Odgovarajući na komentar da se već obratio Trampu sa takvim zahtjevom, ali da američki lider još nije dao pozitivan odgovor, Orban je odgovorio da šta se desilo ranije nije važno.

"Jedino što je važno jeste da ćemo se, kada se postigne dogovor, rukovati", napomenuo je Orban.

Orban je izrazio nadu da će američki lider prepoznati potrebu da Mađarskoj odobri izuzeće od sankcija, jer ne bi mogla da zadovolji svoje potrebe za naftom i gasom bez isporuka iz Rusije.

"Ako se oko toga dogovorimo, mađarska ekonomija i 90 odsto mađarskih domaćinstava biće spašeni. Ako to ne postignemo, i ekonomija i porodice će se suočiti sa teškim vremenima", naglasio je mađarski premijer.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Инцидент у Шведској: Дрон прекинуо саобраћај на аеродрому

Svijet

Incident u Švedskoj: Dron prekinuo saobraćaj na aerodromu

40 min

0
Полицајац побјегао са 400 хиљада евра!

Svijet

Policajac pobjegao sa 400 hiljada evra!

51 min

0
Широм њемачког града исцртани кукасти крстови људском крвљу

Svijet

Širom njemačkog grada iscrtani kukasti krstovi ljudskom krvlju

1 h

0
Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

Svijet

Holandska policija zaplijenila više od tri tone kokaina

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

03

Jeziv sudar kod Bijeljine: Traktor prepolovljen

19

53

Roditelji-njegovatelji se okupili ispred NSRS

19

44

Radnik u Njemačkoj dobio otkaz zbog predugih pauza za toalet

19

41

Pola vijeka Univerziteta u znaku sjećanja na heroje studentske brigade

19

39

Orban: Ulog visok, ali pregovori neće biti teški jer poznajem predsjednika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner