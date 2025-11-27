Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

Izvor:
SRNA
27.11.2025
08:23
Komentari:0
Vodostaj rijeke Une u Novom Gradu jutros iznosi 376 centimetara i ispod je kote redovne odbrane od poplava koja je na snazi pri vodostaju od 450 centimetara.
U protekla 24 časa vodostaj Une porastao je za jedan metar, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.
Vodostaj rijeke Sane iznosi 400 centimetara i od noćas u 3.00 časa je u stagnaciji.
Prepumpne stanice uključene su juče kad je vodostaj Sane iznosio 320 centimetara.
