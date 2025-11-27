Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

Vodostaj rijeke Une u Novom Gradu jutros iznosi 376 centimetara i ispod je kote redovne odbrane od poplava koja je na snazi pri vodostaju od 450 centimetara.

U protekla 24 časa vodostaj Une porastao je za jedan metar, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 400 centimetara i od noćas u 3.00 časa je u stagnaciji.

Prepumpne stanice uključene su juče kad je vodostaj Sane iznosio 320 centimetara.