Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

Izvor:

SRNA

27.11.2025

08:23

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Vodostaj rijeke Une u Novom Gradu jutros iznosi 376 centimetara i ispod je kote redovne odbrane od poplava koja je na snazi pri vodostaju od 450 centimetara.

U protekla 24 časa vodostaj Une porastao je za jedan metar, rečeno je Srni u lokalnom Centru za obavještavanje.

Поплаве Језеро

Gradovi i opštine

Prohodni putni pravci prema Jezeru

Vodostaj rijeke Sane iznosi 400 centimetara i od noćas u 3.00 časa je u stagnaciji.

Prepumpne stanice uključene su juče kad je vodostaj Sane iznosio 320 centimetara.

