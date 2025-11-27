Danas oblačno i hladnije uz slabu susnježicu i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno, hladnije uz slabu susnježicu i snijeg, na sjeveru uglavnom suvo.

Na jugu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom i vjetrovito, uz jake do olujne udare bure, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, u višim predjelima i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena, na udare jaka do olujna bura.

Maksimalna temperatura vazduha od tri do sedam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od minus jedan.

Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, jutros je u Srpskoj i FBiH oblačno vrijeme sa kišom i snijegom.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus četiri, Čemerno minus tri, Kalinovik, Kneževo i Sokolac minus dva, Sarajevo, Srebrenica nula, Bugojno, Gradačac, Zenica, Šipovo i Mrkonjić Grad jedan, Foča, Višegrad i Bijeljina dva, Ribnik i Novi Grad tri, Sanski Most, Srbac, Prijedor, Bileća, Banjaluka Doboj četiri, Trebinje šest i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Najveća količina padavina evidentirana je u Rudom 9,8 litara po metru kvadratnom.

Visina snježnog pokrivača u Kneževu i Sokocu je 10 centimetara.