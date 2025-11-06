Učiteljica dobila 10 miliona dolara odštete nakon što ju je upucao učenik

Učiteljica iz Virdžinije, koju je 2023. godine upucao šestogodišnji učenik, dobila je 10 miliona dolara odštete u građanskoj parnici koja je završena danas 6. novembra, nakon što je porota presudila u njenu korist u tužbi zbog nehata protiv školskog administrativnog osoblja.

U obrazloženju presude se navodi da je bivša pomoćnica direktora ignorisala upozorenja da je šestogodišnji dečak iz Virdžinije doneo pištolj u školu, što je čin grube nepažnje koji je doveo do pucnjave na učiteljicu prvog razreda, koja je mogla da bude izbegnuta.

Veće od tri muškarca i četiri žene stalo je na stranu bivše učiteljice Abigejl Cverner i dosudilo joj 10 miliona dolara odštete, plus kamatu, zbog ranjavanja koje je zadobila 6. januara 2023. godine u osnovnoj školi Ričnek u Njuport Njuzu.

Cverner je upucana u ruku i grudi, što je mogla da spriječi pomoćnica direktora Eboni Parker, navela je učiteljica u svojoj tužbi.

Učiteljica je na suđenju rekla da je obavijestila Parker da su joj drugi učenici rekli da d‌ječak ima pištolj u rancu.

Druga učiteljica je posvjedočila da je prenijela Parker istu zabrinutost nakon što ju je jedan učenik upozorio da d‌ječak ima pištolj, a oružje mu je oduzeto tek nakon pucnjave.

Postojale su jasne školske smjernice koje su zahtijevale od Parkera da preduzme mjere nakon obavještenja o mogućoj prijetnji, rekao je porotnicima advokat žrtve, Kevin Binijazan.

"Šta to znači? To znači da ne možete gurnuti glavu u pijesak, a onda doći na sud i reći 'Nisam imao informacije' kada je vaš posao bio da ih pronađete", naveo je on, prenosi NBC Njuz.

Advokati bivše pomoćnice direktora u školi Ričnek, gd‌je se pucnjava dogodila, tvrdili su tokom suđenja da ona nije mogla da predvidi pucnjavu.

Policija je saopštila da je d‌ječak uzeo pištolj kalibra 9 mm iz svoje kuće i donio ga u školu u svom rancu. D‌ječak je izvadio pištolj u učionici i ispalio jedan metak, koji je pogodio učiteljicu u ruku i grudi.

Cverner, koja je i nakon što je pogođena uspjela da evakuiše učenike iz učionice, imala je pet operacija ruke, a metak je još uvijek u njenim grudima.