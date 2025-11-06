Karan: Sabornost danas važnija nego ikada

06.11.2025
Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je Srpska pravoslavna crkva vijekovima stub očuvanja srpskog naroda i da je sabornost danas važnija nego ikada.
Karan je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa radošću prisustvovao okupljanju vjernog naroda u parohijskom domu hrama Svetog Save u Bronzanom Majdanu kod Banjaluke.
"Naš zadatak je da čuvamo, obnavljamo i podižemo svetinje, kako bismo sačuvali vjeru i narod", napisao je Karan.
