Karan: Sabornost danas važnija nego ikada

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je Srpska pravoslavna crkva vijekovima stub očuvanja srpskog naroda i da je sabornost danas važnija nego ikada.

Karan je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa radošću prisustvovao okupljanju vjernog naroda u parohijskom domu hrama Svetog Save u Bronzanom Majdanu kod Banjaluke.

"Naš zadatak je da čuvamo, obnavljamo i podižemo svetinje, kako bismo sačuvali vjeru i narod", napisao je Karan.