Logo

Karan: Sabornost danas važnija nego ikada

06.11.2025

22:54

Komentari:

0
Каран: Саборност данас важнија него икада
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je Srpska pravoslavna crkva vijekovima stub očuvanja srpskog naroda i da je sabornost danas važnija nego ikada.

Karan je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je sa radošću prisustvovao okupljanju vjernog naroda u parohijskom domu hrama Svetog Save u Bronzanom Majdanu kod Banjaluke.

"Naš zadatak je da čuvamo, obnavljamo i podižemo svetinje, kako bismo sačuvali vjeru i narod", napisao je Karan.

Podijeli:

Tag:

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

Republika Srpska

Mijatović za ATV: Konačno došlo vrijeme da se obrati pažnja na Termoelektrane

1 h

0
Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

Republika Srpska

Skoko za ATV: Stabilna proizvodnja Termoelektrane Gacko

1 h

0
Цвијановић: Неуставно вођен судски поступак против Додика

Republika Srpska

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

2 h

0
Смјене у РиТЕ Угљевик: Радници поново на послу

Republika Srpska

Smjene u RiTE Ugljevik: Radnici ponovo na poslu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Ksenofobični ispad: Nijemac uhapšen nakon što je vrijeđao radnika iz BiH

23

08

Učiteljica dobila 10 miliona dolara odštete nakon što ju je upucao učenik

23

05

Savjet bezbjednosti ukinuo sankcije sirijskom predsjedniku

22

54

Karan: Sabornost danas važnija nego ikada

22

50

Tinejdžer ubio gradonačelnika, likvidiran na licu mjesta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner