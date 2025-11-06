Mijatović za ATV: Konačno došlo vrijeme da se obrati pažnja na Termoelektrane

Predsjednik Sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske Mladen Mijatović rekao je ATV-oj emisiji 'Bitno' da se na Termoelektrani Ugljevik vrše određeni radovi koji su neophodni kako bi se moglo dalje raditi, a to su određena čišćenja i određene aktivnosti.

"Sa druge strane, i danas su bili određeni razgovori i pregovori ne bi li se ponovo pokušala pokrenuti proizvodnja. Ljudi su tokom prethodnih mjeseci izgubili povjerenje u određene ljude ili možda u neke izjave jer ljudi nisu dobili šta im je obećano", istakao je Mijatović.

On ističe da su radnici bili razočarani i upravo zbog toga krenuli u ovakav vid protesta.

"Mislim da je konačno došlo vrijeme da se obrati pažnja na Termoelektrane kao bazne proizvođače u našem sistemu i da je ovo možda bio način koji uopšte nije bio prijatan, ali je u nekom momentu bio nužna situacija da ljudi obrate pažnju da je Ugljevik u problemu", Mijatović.

On je istakao da je predaleko otišla priča o izmjeni rukovodstva.

"Mislim da smo malo predaleko otišli u priču ko je direktor, ko nije, ko će biti, politizujući situaciju na takav način, možda dajući prednost nekome ko nam se više ili manje dopada. To svakako ne bi trebalo da bude tema nego bi trebalo da bude situacija u elektroenergetskom sistemu i da bi nekim zajedničkim snagama morali da razgovaramo i da poštujemo naše obaveze da se međusobno uvažavamo", rekao je Mijatović.

Šta Sindikat očekuje od tematske sjednice Vlade Republike Srpske?

Predsjednik Sindikata je istakao da iduće sedmice očekuje konkretna riješenja.

"Mislim da smo dovoljno zreli i da smo dovoljno prošli takvih razgovora", rekao je Mijatović.

Istakao je da bi trebalo da se donesu određeni pomaci i riješenja kako bi prevazišli ovu krizu.