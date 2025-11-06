Logo

Savjet bezbjednosti ukinuo sankcije sirijskom predsjedniku

06.11.2025

23:05

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Savjet bezbjednosti UN usvojio je rezoluciju kojom se ukidaju sankcije sirijskom prelaznom predsjedniku Ahmedu el Šari i ministru unutrašnjih poslova Anasu Hatabu, javio je dopisnik RIA Novosti.

Rezolucija je dobila 14 glasova "za", uključujući podršku Rusije, dok se Kina uzdržala od glasanja.

Ротација полиција

Svijet

Tinejdžer ubio gradonačelnika, likvidiran na licu mjesta

