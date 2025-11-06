Savjet bezbjednosti ukinuo sankcije sirijskom predsjedniku

06.11.2025
Savjet bezbjednosti UN usvojio je rezoluciju kojom se ukidaju sankcije sirijskom prelaznom predsjedniku Ahmedu el Šari i ministru unutrašnjih poslova Anasu Hatabu, javio je dopisnik RIA Novosti.
Rezolucija je dobila 14 glasova "za", uključujući podršku Rusije, dok se Kina uzdržala od glasanja.
