Ljudi sa ovim oboljenjima nikada ne bi trebali jesti banane

05.11.2025

21:42

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане
Foto: Renata Brant/Pexels

Poznato je da je banana, ne samo omiljeno voće mnogih, već i zaista zdrava užina prepuna vitamina i minerala.

Hranljiva je pa je uvijek preporuka imati jednu pri ruci između obroka i u slučaju da ste na dijeti ili posebnom režimu ishrane. Veoma je dobra za održavanje optimalnog nivoa energije organizma i pozitivno utiče na zdravlje srca.

Neke od prednosti jedenja banana su: povećan nivo energije, poboljšana struktura mišića, podstiče varenje i sistem organa za varenje. Izvor je antioskidanasa, magnezijuma, vitamina C, vitamina B6 i folne kiseline.

Međutim ukoliko su banane često na vašem tanjiru dobro je i da se upoznate sa rizicima koji dolaze u slučaju pretjerane konzumacije.

Banane mogu biti izuzetno rizične za osobe koje pate od raznih alergija. Isto kao i za osobe sa astmom i atopijskim dermatitisom. Alergija na hranu nastaje tako što organizam detektuje određene namirnice kao prijetnju što dalje rezultira svrabom i promjenama na koži.

Takođe banane su bogate ugljenim hidratima i šećerom što izuzetno podiže nivo šećera u krvi. To posebno ima značaj kod osoba koje imaju dijabetes. Da bi se ovo regulisalo savetuje se kontrola porcija kao i da se povede računa sa kojim namirnicama se banana kombinuje. Treba birati one sa visokim udjelom proteina ili povrće bez skroba.

Banane sadrže kalijum pa se osobama koje imaju problem sa povišenim kalijumom. Osobama kao što su bubrežni bolesnici se savjetuje da izbjegavaju ovo voće.

Takođe banane sadrže oligo-fruktan, jedinjenje koje nikako ne odgovara ljudima sa sindromom iritabilnog crijeva, problemom koji se manifestuje sa bolom u stomaku i nadimanjem.

