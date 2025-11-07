Pol pri rođenu djeteta mora biti upisan u pasoš, nema više oznake ”x"

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (SAD) će, za sada, dozvoliti administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa da zahtijeva da svi novi pasoši prikazuju biološki pol osobe pri rođenju.

Konzervativni sud je zamrznuo nalog nižeg suda u Masačuestu koji je spriječio vladu SAD-a da promijeni svoju politiku dok traje pravni postupak.

"Prikazivanje pola vlasnika pasoša pri rođenju ne krši principe jednake zaštite više nego prikazivanje njihove zemlje rođenja", rekao je sud.

Prvog dana na vlasti, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se priznaju samo dva spola, što je dovelo do toga da SAD izdaju pasoše samo s muškim ili ženskim oznakama, na osnovu spola osobe zabilježenog pri rođenju.

Bajdenova administracija je dozvolila ljudima da sami odaberu svoj spol u pasošima i da dodaju treću opciju pola "X" u vladinom dokumentu, koji izdaje Stejt Department.

Pobjeda Trampove administracije znači da pojedinci više neće moći prikazivati svoj odabrani identitet na novim ili obnovljenim pasošima u bliskoj budućnosti.

U naredbi se navodi da vlada "samo potvrđuje istorijsku činjenicu bez podvrgavanja bilo koga različitom tretmanu".

Tužitelji u ovom slučaju tvrde da ograničenja u oblasti roda predstavljaju uznemiravanje i mogu dovesti do nasilja nad transrodnim osobama.