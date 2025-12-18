Teška tužba potresa Holivud: Od Travolte traži 50 miliona, tvrdi da je sin njen!

Holivud je uzdrman novim, izuzetno ozbiljnim optužbama koje su se pojavile u sudskim dokumentima, a u kojima se pominju neka od najpoznatijih imena američke zabavne industrije.

U centru pažnje našla se porodica Presli, ali i slavni glumac Džon Travolta, nakon što je podnijeta tužba sa tvrdnjama koje su odmah izazvale burne reakcije javnosti.

Optužbe bivše poslovne partnerke Prisile Presli

Bivša poslovna saradnica Prisile Presli, Brigita Kruz, iznijela je u tužbi tvrdnju da je Rajli Kio navodno biološka majka najmlađeg sina Džona Travolte - Bena.

Prema navodima iz sudskih dokumenata do kojih su došli američki mediji, Kruz tvrdi da su Travolta i njegova pokojna supruga Keli Preston koristili jajne ćelije Rajli Kio kako bi dobili dijete, koje je rođeno 2010. godine.

Navodni dogovor i novčana nadoknada

U tužbi se dalje navodi da je Rajli Kio za ovaj navodni dogovor dobila između 10.000 i 20.000 dolara, kao i stariji automobil marke "jaguar". Kruz tvrdi da je glumica na to pristala nakon što je njena majka, pokojna Lisa Mari Preisli, ranije navodno ponudila svoje jajne ćelije Travolti i Prestonovoj.

Lisa Mari Presli preminula je 2023. godine, a prema tvrdnjama iz tužbe, odlučila je da pomogne paru nakon što joj je bivši suprug Majkl Lokvud rekao da oni ne mogu da imaju djecu prirodnim putem.

Razlog navodne promjene odluke

Kako se dalje navodi, Travolta i Preston su navodno kasnije odustali od korišćenja jajnih ćelija Lise Mari Presli zbog njenog problema sa zloupotrebom narkotika, što je, prema tvrdnjama Kruz, dovelo do dogovora sa njenom ćerkom Rajli.

Sudski spor i borba oko nasljedstva

Ove optužbe dio su proširene tužbe vrijedne 50 miliona dolara, koju su protiv Prisilinog sina Navaron Garibaldi Garsija podnijeli bivši saradnici porodice Presli, uključujući Kruz i Kevina Fijalka. U dokumentima se navodi da je, nakon smrti Lise Mari Presli, "cijela porodica Presli pokušavala da preuzme kontrolu nad imovinom i isplatama".

Oštra reakcija Prisilinog advokata

Advokat Prisile Presli, Marti Singer, kategorično je demantovao sve navode koji se odnose na Rajli Kio.

"Brigita Kruz je još jednom pokazala da ne postoji granica koju nije spremna da pređe kako bi nanijela dodatnu bol Prisili Presli i njenoj porodici", poručio je Singer u izjavi za američke medije.

On je dodao da su "ove nove, skandalozne optužbe potpuno nevezane za sam predmet spora" i nazvao ih "sramotnim".

Porodica Travolta danas

Džon Travolta i Keli Preston imali su troje djece: sina Džeta, koji je tragično preminuo 2009. godine u 16. godini, ćerku Elu Blu i sina Bena. Glumački par vjenčao se 1991. godine i ostao zajedno sve do 2020, kada je Keli Preston preminula nakon borbe sa rakom dojke.

Život Rajli Kio daleko od skandala

Rajli Kio je od 2015. godine u braku sa Ben Smit-Petersen. Par ima ćerku Tupelo, staru tri godine, kao i još jedno dijete rođeno početkom 2025. godine.

Kako će se ovaj slučaj dalje razvijati i da li će optužbe dobiti sudski epilog, ostaje da se vidi, ali je izvjesno da je riječ o jednoj od najkontroverznijih holivudskih priča posljednjih godina.

(Ona.rs)