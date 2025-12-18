Logo
Large banner

Teška tužba potresa Holivud: Od Travolte traži 50 miliona, tvrdi da je sin njen!

18.12.2025

10:38

Komentari:

0
Тешка тужба потреса Холивуд: Од Траволте тражи 50 милиона, тврди да је син њен!

Holivud je uzdrman novim, izuzetno ozbiljnim optužbama koje su se pojavile u sudskim dokumentima, a u kojima se pominju neka od najpoznatijih imena američke zabavne industrije.

U centru pažnje našla se porodica Presli, ali i slavni glumac Džon Travolta, nakon što je podnijeta tužba sa tvrdnjama koje su odmah izazvale burne reakcije javnosti.

Optužbe bivše poslovne partnerke Prisile Presli

Bivša poslovna saradnica Prisile Presli, Brigita Kruz, iznijela je u tužbi tvrdnju da je Rajli Kio navodno biološka majka najmlađeg sina Džona Travolte - Bena.

Prema navodima iz sudskih dokumenata do kojih su došli američki mediji, Kruz tvrdi da su Travolta i njegova pokojna supruga Keli Preston koristili jajne ćelije Rajli Kio kako bi dobili dijete, koje je rođeno 2010. godine.

Navodni dogovor i novčana nadoknada

U tužbi se dalje navodi da je Rajli Kio za ovaj navodni dogovor dobila između 10.000 i 20.000 dolara, kao i stariji automobil marke "jaguar". Kruz tvrdi da je glumica na to pristala nakon što je njena majka, pokojna Lisa Mari Preisli, ranije navodno ponudila svoje jajne ćelije Travolti i Prestonovoj.

Lisa Mari Presli preminula je 2023. godine, a prema tvrdnjama iz tužbe, odlučila je da pomogne paru nakon što joj je bivši suprug Majkl Lokvud rekao da oni ne mogu da imaju djecu prirodnim putem.

Razlog navodne promjene odluke

Kako se dalje navodi, Travolta i Preston su navodno kasnije odustali od korišćenja jajnih ćelija Lise Mari Presli zbog njenog problema sa zloupotrebom narkotika, što je, prema tvrdnjama Kruz, dovelo do dogovora sa njenom ćerkom Rajli.

Sudski spor i borba oko nasljedstva

Ove optužbe dio su proširene tužbe vrijedne 50 miliona dolara, koju su protiv Prisilinog sina Navaron Garibaldi Garsija podnijeli bivši saradnici porodice Presli, uključujući Kruz i Kevina Fijalka. U dokumentima se navodi da je, nakon smrti Lise Mari Presli, "cijela porodica Presli pokušavala da preuzme kontrolu nad imovinom i isplatama".

Oštra reakcija Prisilinog advokata

Advokat Prisile Presli, Marti Singer, kategorično je demantovao sve navode koji se odnose na Rajli Kio.

"Brigita Kruz je još jednom pokazala da ne postoji granica koju nije spremna da pređe kako bi nanijela dodatnu bol Prisili Presli i njenoj porodici", poručio je Singer u izjavi za američke medije.

On je dodao da su "ove nove, skandalozne optužbe potpuno nevezane za sam predmet spora" i nazvao ih "sramotnim".

Porodica Travolta danas

Džon Travolta i Keli Preston imali su troje djece: sina Džeta, koji je tragično preminuo 2009. godine u 16. godini, ćerku Elu Blu i sina Bena. Glumački par vjenčao se 1991. godine i ostao zajedno sve do 2020, kada je Keli Preston preminula nakon borbe sa rakom dojke.

Život Rajli Kio daleko od skandala

Rajli Kio je od 2015. godine u braku sa Ben Smit-Petersen. Par ima ćerku Tupelo, staru tri godine, kao i još jedno dijete rođeno početkom 2025. godine.

Kako će se ovaj slučaj dalje razvijati i da li će optužbe dobiti sudski epilog, ostaje da se vidi, ali je izvjesno da je riječ o jednoj od najkontroverznijih holivudskih priča posljednjih godina.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Džon Travolta

optužbe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потврђена оставка Суџума, Маријана Вукоје нови одборник

Gradovi i opštine

Potvrđena ostavka Sudžuma, Marijana Vukoje novi odbornik

3 h

0
Објављен извјештај вјештака: Ово је званични узрок смрти Роба Рајнера и Мишел Сингер Рајнер

Scena

Objavljen izvještaj vještaka: Ovo je zvanični uzrok smrti Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner

3 h

0
Болница Приједор: Измирени порези и доприноси

Gradovi i opštine

Bolnica Prijedor: Izmireni porezi i doprinosi

3 h

0
Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Kultura

Stiže dokumentarac o "Mućkama": Del Boj otkriva do sad neviđene snimke

3 h

0

Više iz rubrike

Објављен извјештај вјештака: Ово је званични узрок смрти Роба Рајнера и Мишел Сингер Рајнер

Scena

Objavljen izvještaj vještaka: Ovo je zvanični uzrok smrti Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner

3 h

0
Исповијест Иване Шашић: "Добила сам канцер у трудноћи, дијете је било црно"

Scena

Ispovijest Ivane Šašić: "Dobila sam kancer u trudnoći, dijete je bilo crno"

5 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

19 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша изгубила бебу

Scena

Pjevačica Jelena Karleuša izgubila bebu

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner