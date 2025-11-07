Novi pogon „Perutnine ptuj“ vrijedan 15 miliona km

"Na ovaj način stvaramo preduslove za rast proizvodnje u samoj klaonici Perutnine ptuj za nekih 25% što nam je, realno, i nedostajalo. Stvaramo prostor za nove investicije u fami za tov brojlera i generalno za porast cijele proizvodnje. Ovdje smo zaposlili dodatnih 25 radnika, tako da je sad ukupno 397 ljudi u Perutnini ptuj. Očekujemo kroz godinu/ godinu i po, puštanjem ove investicije i ovog pogona u rad, da ćemo steći uslove za novih 100 radnih mjesta", rekao je direktor kompanije "Perutnina ptuj" Velibor Popović.

Lokalna zajednica u Srpcu u ovom projektu vidi potvrdu da ulaganja u poljoprivredni sektor mogu postati temelj stabilnog razvoja.

"Sve benefite koje ovakav proizvodni kapacitet omogućava u oblasti živinarstva poznati su i nemam namjeru da ih spominjem, ali je činjenica da ćemo sasvim sigurno na ovaj način naš brend lokalne zajednice pojačati i da je to jedan zaista značajan iskorak kada je u pitanju Perutnina ptuj", istakao je načelnik Opštine Srbac Mlađen Dragosavljević.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da ovakav projekat pokazuje kako domaća preduzeća mogu ispuniti najviše standarde kvaliteta i biosigurnosti, te ravnopravno konkurisati na evropskom tržištu.

"Zadovoljstvo mi je danas biti u objektu koji apsolutno ispunjava sve veterinarsko-zdravstvene i bio-sigurnosne uslove za preradu hrane. Takođe, na ponos ministarstva je što će ovdje biti domaći proizvodi i što mi kao republika imamo ovakav objekat, ovakvo preduzeće koje će na evropsko tržište izvoziti proizvod koji je kvalitetan i siguran po zdravlje ljudi", izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Anđela Kuzmić.

"Ovo je baš dobra priča gdje Republika Srpska pokazuje, kada je u pitanju kompletan kapacitet, od veterinarske službe, inspekcijske službe i svega ostalog, da imamo modalitet da izvozimo u Evropu. Danas smo mogli čuti da se možemo, što bi naš narod rekao, ponijeti s njima kada je u pitanju kvalitet i to je Republika Srpska", naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Sa investicijom od 15 miliona maraka, ova kompanija nastavlja da širi kapacitete, zapošljava nove radnike i dokazuje da domaća proizvodnja može biti konkurentna na evropskom tržištu.