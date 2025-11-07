Ova metoda definitivno smanjuje račun za grijanje

Početak grijne sezone je finansijski zahtjevan zadatak za mnoge Srbe, ali bi računi svakako bili manji kada bismo slijedili Švedsku. Daljinsko grijanje koje koriste je inteligentan i ekološki prihvatljiv način grijanja domova, škola i drugih zgrada.

Kao što i samo ime sugeriše, toplota dolazi iz zajedničkog izvora unutar određenog grada ili opštine. Umjesto da svaka zgrada ima svoj kotao, daljinsko grijanje omogućava snabdijevanje iz centralne toplane koja koristi napredne tehnologije i može da radi na različita goriva ili da koristi toplotu iz drugih sektora - u korist domaćinstava, industrije i životne sredine.

Često se kaže da je toplana ''srce“ svog naselja, jer širi toplotu svuda oko sebe. U mnogim industrijskim procesima, značajna količina energije se oslobađa u obliku viška toplote. Osnovna ideja modernog sistema daljinskog grijanja je recikliranje ove toplote, koja bi se inače izgubila - bilo da se radi o proizvodnji električne energije, preradi goriva i biogoriva ili raznim industrijskim procesima. Pored toga, daljinsko grejanje može da koristi niz obnovljivih izvora energije, kao što su biomasa, geotermalna energija i solarna toplota.

Primarni razlog za ulaganje u sisteme daljinskog grijanja u Švedskoj bio je stvaranje zdravije gradske sredine. Zamjenom naftnih goriva obnovljivim, klimatske koristi su došle kao dodatni bonus. U Švedskoj, biogoriva - uglavnom nusproizvodi šumarske industrije - čine više od 40% ukupne isporučene energije. Daljinsko grejanje takođe koristi otpad (oko 20%), kao i višak energije iz industrijskih procesa (oko 8%), koristeći toplotu koja bi inače bila protraćena.

Efikasan i ekološki prihvatljiv odgovor

Značajan dio toplote dolazi iz kogeneracionih postrojenja (KOGE), gdje se obje vrste energije proizvode na istoj lokaciji. Takva postrojenja koriste goriva veoma efikasno - više od 90% njihove energetske vrijednosti, u poređenju sa kondenzacionim elektranama niže efikasnosti ili odvojenim toplanama.

Uvođenje poreza na CO₂ 1991. godine, dosljedna politička podrška obnovljivim izvorima energije i snažan šumarski sektor doveli su do snažnog razvoja bioenergije. Međutim, najvažniju ulogu u rastu daljinskog grijanja odigrale su jake lokalne samouprave, koje su bile ključni akteri u nacionalnoj klimatskoj strategiji i promoteri energetske efikasnosti, piše Open Access Government.

Daljinsko grejanje i hlađenje su efikasan i ekološki odgovoran način upravljanja energijom u zgradama. Trećina ukupne potrošnje energije u Švedskoj odnosi se na grijanje, što je relativno malo u poređenju sa drugim zemljama EU. U Evropi u cjelini, grijanje čini oko 45% ukupne potrošnje energije.

Evropski istraživački projekat Heat Roadmap Europe proučavao je sektor grijanja u Evropi i istakao daljinsko grijanje i hlađenje kao ključne komponente za postizanje ciljeva EU u vezi sa klimom, energetskom efikasnošću i sigurnošću snabdijevanja. Dekarbonizacija sektora grijanja zahtjeva efikasnost i na strani potražnje i na strani ponude. Procjene pokazuju da bi mjere uštede toplote mogle smanjiti ukupnu potražnju u Evropi za 30–50%. Daljinsko grijanje može efikasno da iskoristi višak toplote koja se trenutno gubi i da zamjeni fosilna goriva u grijanju evropskih gradova.

Prema ekonomskim i energetskim analizama, udio daljinskog grejanja u EU trebalo bi da se poveća sa današnjih 10% na oko 50% do 2050. godine.

(Telegraf Biznis)