Veliki preokret: "Ne kupujemo ruski Lukoil"

Izvor:

Agencije

07.11.2025

10:21

Komentari:

0
Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Kompanija „Ganvor“ povlači ponudu o kupovini međunarodnih aktiva ruske nafte kompanije „Lukoil“.

Prethodno je američko Ministarstvo finansija saopštilo da SAD neće izdati „Ganvoru“ licencu za rad dok traje sukob u Ukrajini.

Ministarstvo je navelo da je američki predsjednik Donald Tramp ranije govorio o tome da je neophodno što skorije okončanja ukrajinskog sukoba, a kako se to nije dogodilo, „Ganvor“ neće dobiti licencu. Ministarstvo je iznelo navode da je „Ganvor“ pod kontrolom Rusije.

„Saopštenje Ministarstva finansija SAD o ‘Ganvoru’ je u osnovi netačno… Istovremeno, ‘Ganvor’ odustaje od prijedloga o kupovini stranih aktiva ‘Lukoila’“, navodi se u saopštenju kompanije.

Ruska kompanija, protiv koje su SAD uvele sankcije, saopštila je ranije da je od „Ganvor grupe“ dobila ponudu o kupovini „Lukoila Internešenel“.

