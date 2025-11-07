Veliki preokret: "Ne kupujemo ruski Lukoil"

Prethodno je američko Ministarstvo finansija saopštilo da SAD neće izdati „Ganvoru“ licencu za rad dok traje sukob u Ukrajini.

Ministarstvo je navelo da je američki predsjednik Donald Tramp ranije govorio o tome da je neophodno što skorije okončanja ukrajinskog sukoba, a kako se to nije dogodilo, „Ganvor“ neće dobiti licencu. Ministarstvo je iznelo navode da je „Ganvor“ pod kontrolom Rusije.

„Saopštenje Ministarstva finansija SAD o ‘Ganvoru’ je u osnovi netačno… Istovremeno, ‘Ganvor’ odustaje od prijedloga o kupovini stranih aktiva ‘Lukoila’“, navodi se u saopštenju kompanije.

Ruska kompanija, protiv koje su SAD uvele sankcije, saopštila je ranije da je od „Ganvor grupe“ dobila ponudu o kupovini „Lukoila Internešenel“.