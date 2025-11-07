50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

Univerzitet u Banjaluci obilježava pet decenija postojanja i rada. Pet decenija u kojem je obrazovao generacije stručnjaka, naučnika i stvaralaca. Među onima koji su ostavili poseban trag su i studentkinje sa prosjekom deset, dokaz da predanost i znanje i dalje imaju svoje mjesto u akademskoj zajednici.

"Trenutno sam zaposlena u OŠ "Georgije Stojkov Rakovski", odrađujem pripravnički staž ali se iskreno nadam da će moja dalja budućnost ići u smijeru naučnog rada" ističe diplomirani profesor razredne nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Marina Petrović.

"Nastavila sam dalje u drugi ciklus studija, s obzirom da sam jako zainteresovana za smjer koji sam upisala i da je maksimalno ispunio moja očekivanja", rekla je diplomirani grafičar Akademije umjetnosti u Banjaluci Nataša Bubalo.

Od svog osnivanja 1975. godine, Univerzitet u Banja luci prerastao je u jednu od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i regionu.

"Univerzitet u svakom pogledu napreduje i u toku ovih 50 godina, ostvarili smo zaista zapažene rezultate, u 50 godina diplomu Univerziteta u Banjaluci ostvarilo je 50 000 studenata Univerziteta u Banjaluci dakle završilo osnovne studije, master studije više od 3000 studija, diplomiranih doktorskih studija 900 naših studenata i to su podaci koji su za svaki ponos Univerziteta u Banjaluci", izjavio je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

"Smatram da smo danas napravili i stvorili respektivne uslove za naše nastavno osoblje i saradnike da mogu uspješno da obavljaju svoj posao, stvaramo i respektivne uslove za naše studente da ne treba da brinu i obezbijedili smo dovoljno prostora studentski standard je jedan od naših prioriteta", naglasio je ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan.

Institucije Srpske će i u narednom periodu raditi na tome da se obezbijede što bolji uslovi i podrška obrazovanju.

"Univerzitet je ostvario ono vrhunsko načelo a to je da je on autonoman i da u tom pogledu u strukturi univerziteta poduzimaju sve neophodne mjere kako bi Univerzitet postigao što bolju regionalnu i međunarodnu reputaciju. Mi visoko obrazovanje doživljavamo kao investiciju u budućnost", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Univerzitet u Banjaluci vodeća je visokoškolska naučno-obrazovna institucija u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u BiH.