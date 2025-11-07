Novi granični prelaz u Gradišci još čeka zeleno svjetlo

Proteći će još vode rijekom Savom dok prvi putnici ne pređu preko novog graničnog prelaza u Gradišci. Rokove i najave o otvaranju odavno više niko ne shvata ozbiljno, Govorilo se o 15. novembru, ali ni taj datum neće biti upisan u kalendar. U najnovijim najavama spominje se od uskoro do polovine decembra. Jedini saobraćaj preko mosta čine kamioni koji prevoze materijal za izgradnju pristupnih cesti na strani Hrvatske. Konačno je završen dio brze ceste do Novog Varoša.

"Investitor radova Hrvatske ceste podnijele su zahtjev za obavljanje tehničkih pregleda i znamenje uporabne dozvole uz izgrađenu građevinu. Nakon tehničkog pregleda, tj. po ishođenju uporabne dozvole steći će se nužni uvjeti za puštanje prometa izgrađenom dionicom brze ceste", ističe portparol Hrvatske ceste Tamara Đurijanček.

Radovi na hrvatskoj strani dugo su kasnili, iako je BiH svoj dio projekta završila mnogo ranije.

Preko novog mosta na Savi još ne možemo u Hrvatsku pa ni dalje u Evropsku uniju. Novi Granični prelaz u Gradišci još nije u Međudržavnom sporazumu BiH i Hrvatske . Prvo treba odrediti njegov status odnosno njegovu kategorizaciju. A nakon toga BiH i Hrvatska treba da se dogovore o datumu njegovog puštanja u rad

Carinski terminal na novoj lokaciji u funkciji je od početka 2020. godine. Uveliko se carini roba. Spreman je i granični prelaz. Ostali su još tehnički detalji i unos informatičke opreme.

"Uprava za indirektno oporezivanje nema nadležnosti kada je u pitanju kategorizacija graničnog prelaza niti određivanje termina njegovog otvaranja. Isključivo je u nadležnosti državnih komisija Republike Hrvatske s jedne strane i BiH s druge strane. Po završetku toga Uprava će stvoriti sve pretpostavke I uslove da ovaj prelaz funkcioniše u punom kapacitetu", kazao je vođa Carinskog referata Gradiška Miroslav Radanović.

Što se tiče Državne komisije za granice njima je izgleda Gradiška nebitna. Na čelu Komisije je pomoćnik ministra bezbjednosti BiH Ermin Pešto. Uprkos razgovoru i sa njim i portparolom, iako su obećavali, izjavu nismo dobili. Umjesto informacije o pregovorima sa Hrvatskom dobili smo samo podatak o hronološkim aktivnostima u proteklom periodu. Od 2022. godine do danas dogovorilo se samo da BiH I Hrvatska treba da se dogovore o novom prelazu. A zapelo je i na Komisiji.

"S obzirom na to da u pregovaračkom procesu trebaju učestvovati predstavnici svih nadležnih graničnih službi u BiH, bilo je potrebno da Predsjedništvo BiH potvrdi imenovanje zamjenskih članova pregovaračkog tima koji su u međuvremenu napustili službu ili otišli u penziju. Predsjedništvo BiH je nedavno okončalo tu proceduru, čime su stvoreni uslovi za održavanje sastanka bh. tima i obavljanje priprema za otpočinjanje pregovora s hrvatskom stranom", naveli su iz Državne komisije za granice BiH.

Dok bh. komisija lagano priprema teren za pregovore, Gradiška jedva čeka otvaranje novog prelaza. Donijeće im višestruku korist - od smanjenja strašnih gužvi do realizacije projekata koji su na čekanju, ali i otvaranja novih prostora za investiranje. Kategorizacija novog prelaza je jako važna.

"Nema dileme da taj novi granični prelaz treba da bude prve kategorije, odnosno BIP kategorije za promet svih roba i materijala I svih transporta, osim putničkog tako i teretnog. I da može da se vrši promet I životinja. Zato što je taj naš prelaz napravljen i opremljen sa svim sadržajima od karantina za stoku, od svih mogućih sadržaja. I nema dileme nijednog trenutka I mislim da bi bilo suludo razmišljati o snižavanju i dekategorizaciji ovog graničnog prelaza", rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

Gradonačelnik Gradiše poručuje i da stari prelaz uz rekonstrukciju treba da ostane u funkciji za putnička vozila. Kao alternativa za automobile u vrijeme gužvi, ali I zbog privrednika u ovom gradu.