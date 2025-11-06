Dodik i Minić položili kamen temeljac za izgradnju novog vrtića

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su danas u Bileći kamen temeljac novog vrtića u čiju izgradnju i opremanje će biti uloženo 4,2 miliona KM, a sredstva je obezbijedio Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Svečanosti prisustvuje i rukovodstvo opštine Bileća.

Novi vrtić u Bileći biće jedan od najsavremenijih u Republici Srpskoj i moći će da primi svu djecu vrtićkog uzrasta iz opštine Bileća.

U novom vrtiću je planirano da bude smješteno oko 200 djece, čime će biti riješen višegodišnji problem manjka kapaciteta.

Ugovor o izgradnji novog vrtića potpisan je sredinom oktobra, a riječ je o jednoj od najvećih investicija u Bileći u proteklih desetak godina.

Zgrada vrtića će se prostirati na oko 1.500 kvadrata, a planirano je da radovi budu završeni za 10 mjeseci, odnosno do početka naredne školske godine.

Novi vrtić u Bileći biće smješten u kompleksu "Bećaruša" gdje postoji prirodno okruženje za boravak djece, a biće izgrađena i pristupna saobraćajnica i parking.

Opština Bileća završila je ostale neophodne radove za izgradnju novog vrtića, poput projektne dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.