Logo

Na granici ”pao” osumnjičeni za zloupotrebu djece za pornografiju

Autor:

Ognjen Matavulj

06.11.2025

14:58

Komentari:

0
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију
Foto: ATV

Granična policija BiH uhapsila je A.V. na osnovu potrage koju je za njim raspisao MUP Republike Srpske u okviru akcije ”Karika” kojom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za zloupotrebu djece za pornografiju.

Kako je potvrđeno za ATV A.V. je uhapšen na graničnom prelazu kod Višegrada.

Акција Карика

Hronika

Uhapšeni zbog dječije pornografije sprovedeni u PU Trebinje

”Osumnjičeni je predat policijskim službenicima PU Trebinje na dalju kriminalističku obradu, a nakon toga će biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Trebinju”, kaže izvor ATV-a.

Акција Карика

Hronika

Uhapšene četiri osobe, djecu navodili da se slikaju bez odjeće!

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

potraga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирослав Лазић

Hronika

Zbog korupcije uhapšen šef inspekcije dobojskog odjeljenja Inspektorata RS

1 h

0
Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

Hronika

Poznat identitet stradalih u jezivom požaru u Domu penzionera u Tuzli

1 h

0
Нова жртва пожара у Тузли

Hronika

Nova žrtva požara u Tuzli

2 h

0
Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

Hronika

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Supružnici pronađeni mrtvi u krevetu, pored njih test za trudnoću

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner