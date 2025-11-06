Na granici ”pao” osumnjičeni za zloupotrebu djece za pornografiju

Granična policija BiH uhapsila je A.V. na osnovu potrage koju je za njim raspisao MUP Republike Srpske u okviru akcije ”Karika” kojom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za zloupotrebu djece za pornografiju.

Kako je potvrđeno za ATV A.V. je uhapšen na graničnom prelazu kod Višegrada.

Hronika Uhapšeni zbog dječije pornografije sprovedeni u PU Trebinje

”Osumnjičeni je predat policijskim službenicima PU Trebinje na dalju kriminalističku obradu, a nakon toga će biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Trebinju”, kaže izvor ATV-a.